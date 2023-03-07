https://sputniknews.com.tr/20230307/trabzonspor-divan-kuruludan-baskan-adaylarina-cagri-projelerin-aciklanmasini-bekliyoruz-1067938379.html

Trabzonspor Divan Kurulu'dan başkan adaylarına çağrı: Projelerin açıklanmasını bekliyoruz

Trabzonspor Divan Kurulu'dan başkan adaylarına çağrı: Projelerin açıklanmasını bekliyoruz

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacakların projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T14:50+0300

2023-03-07T14:50+0300

2023-03-07T14:57+0300

trabzonspor

başkan adayı

spor

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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız karalar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.Kurul, başkan adaylarına sorularını şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20230303/trabzonspor-kulubu-baskani-ahmet-agaoglu-gorevinden-istifa-etti-1067750484.html

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trabzonspor, başkan adayı