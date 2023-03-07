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https://sputniknews.com.tr/20230307/toblerone-logosunda-zorunlu-degisiklik-1067920292.html
Toblerone logosunda zorunlu değişiklik
Toblerone logosunda zorunlu değişiklik
Ürünlerinin ambalajlarında ünlü Matterhorn dağının zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanan İsviçreli çikolata markası Toblerone, logosunu değiştirmek zorunda... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T08:10+0300
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dünya
toblerone
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Toblerone şirketinin sahibi Mondelez International’ın üretiminin bir kısmını İsviçre dışına taşıması nedeniyle bu ülkede yer alan ünlü Matterhorn dağının görüntüsünü kullanmasının yakında yasaklanacağı bildirildi. ABD’li Mondelez International şirketi, üretiminin bir kısmını Slovakya’ya kaydırması nedeniyle İsviçre yasaları gereğince, ambalajda yer alan Matterhorn dağı görüntüsü yerine genel bir dağ tasvirini kullanacağını açıkladı.
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toblerone, isveç, slovakya
toblerone, isveç, slovakya

Toblerone logosunda zorunlu değişiklik

08:10 07.03.2023
© AP Photo / Alastair Grantİsviçreli çikolata markası Toblerone
İsviçreli çikolata markası Toblerone - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
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Ürünlerinin ambalajlarında ünlü Matterhorn dağının zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanan İsviçreli çikolata markası Toblerone, logosunu değiştirmek zorunda kaldı.
Toblerone şirketinin sahibi Mondelez International’ın üretiminin bir kısmını İsviçre dışına taşıması nedeniyle bu ülkede yer alan ünlü Matterhorn dağının görüntüsünü kullanmasının yakında yasaklanacağı bildirildi.
ABD’li Mondelez International şirketi, üretiminin bir kısmını Slovakya’ya kaydırması nedeniyle İsviçre yasaları gereğince, ambalajda yer alan Matterhorn dağı görüntüsü yerine genel bir dağ tasvirini kullanacağını açıkladı.
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