https://sputniknews.com.tr/20230307/toblerone-logosunda-zorunlu-degisiklik-1067920292.html
Toblerone logosunda zorunlu değişiklik
Toblerone logosunda zorunlu değişiklik
Ürünlerinin ambalajlarında ünlü Matterhorn dağının zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanan İsviçreli çikolata markası Toblerone, logosunu değiştirmek zorunda... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T08:10+0300
2023-03-07T08:10+0300
2023-03-07T08:10+0300
dünya
toblerone
isveç
slovakya
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Toblerone şirketinin sahibi Mondelez International’ın üretiminin bir kısmını İsviçre dışına taşıması nedeniyle bu ülkede yer alan ünlü Matterhorn dağının görüntüsünü kullanmasının yakında yasaklanacağı bildirildi. ABD’li Mondelez International şirketi, üretiminin bir kısmını Slovakya’ya kaydırması nedeniyle İsviçre yasaları gereğince, ambalajda yer alan Matterhorn dağı görüntüsü yerine genel bir dağ tasvirini kullanacağını açıkladı.
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toblerone, isveç, slovakya
toblerone, isveç, slovakya
Toblerone logosunda zorunlu değişiklik
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Ürünlerinin ambalajlarında ünlü Matterhorn dağının zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanan İsviçreli çikolata markası Toblerone, logosunu değiştirmek zorunda kaldı.
Toblerone şirketinin sahibi Mondelez International’ın üretiminin bir kısmını İsviçre dışına taşıması nedeniyle bu ülkede yer alan ünlü Matterhorn dağının görüntüsünü kullanmasının yakında yasaklanacağı bildirildi.
ABD’li Mondelez International şirketi, üretiminin bir kısmını Slovakya’ya kaydırması nedeniyle İsviçre yasaları gereğince, ambalajda yer alan Matterhorn dağı görüntüsü yerine genel bir dağ tasvirini kullanacağını açıkladı.