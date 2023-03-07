https://sputniknews.com.tr/20230307/soygu-artyomovskun-alinmasi-taarruzu-ilerletmenin-anahtari-olacak-1067941606.html
Şoygu: Artyomovsk'un alınması, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacak
Şoygu: Artyomovsk'un alınması, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin ele geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Artyomovsk kentinden kontrolü... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:47+0300
2023-03-07T15:47+0300
2023-03-07T15:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
artyomovsk
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Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Donbass'ta icra edilen taarruz sonucunda Nikolayevka, Dvureçnoye, Krasnaya Gora, Gryanikovka, Paraskoviyevka yerleşimlerinin ele geçirildiğini anımsattı.Şoygu, "Artyomovsk'u özgürleştirme süreci devam ediyor. Bu şehir, Donbass'taki Ukrayna birlikleri için önemli bir savunma merkezi. Burayı kontrol altına almak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunmasının derinliklerinde taarruz faaliyetleri yürütme imkanı verecek" dedi.Ukrayna ordusunun can kaybından önemli bir artış görüldüğünü anlatan Şoygu, bu artışın sadece şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 40 olduğunu ve 11 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.Rus özel askeri şirket Vagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Vagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.'1100 kadın askeri personel Ukrayna'daki özel operasyonda görev yapıyor'Öte yandan Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde 5 bini subay düzeyinde olmak üzere, 39 binden fazla kadın personelin hizmet verdiğini, bunlardan yaklaşık 1100’ünün Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonda yer aldıklarını söyledi.Şoygu, “Bugün itibariyle 1100 kadın askeri personel, özel askeri operasyonda yer alıyor. Şu ana kadar her üç kadından birine devlet ödülü verildi” dedi.Rus ordusunda görev yapan tüm kadın personelin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Şoygu, iyi niyetli hizmet, verilen göreve profesyonelce ve sorumlu yaklaşımlarından dolayı minnet duyduğunu belirterek, onlara sağlık, neşe ve aile refahı diledi.Şoygu, “Sevgili kadınlarımıza, deneyimlediğimiz bu zor günlerde gösterdikleri güçlü duruşları, nezaketleri, özenleri ve iyi kalplilikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek, kadınların ülkenin sosyal ve politik yaşamında aktif olarak yer aldıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/bild-ukrayna-lideri-zelenskiy-ve-genelkurmay-baskani-arasinda-anlasmazlik-var-1067885914.html
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, artyomovsk
rusya, ukrayna, sergey şoygu, artyomovsk
Şoygu: Artyomovsk'un alınması, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacak
15:47 07.03.2023 (güncellendi: 15:48 07.03.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin ele geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Artyomovsk kentinden kontrolü sağlamanın, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Donbass'ta icra edilen taarruz sonucunda Nikolayevka, Dvureçnoye, Krasnaya Gora, Gryanikovka, Paraskoviyevka yerleşimlerinin ele geçirildiğini anımsattı.
Şoygu, "Artyomovsk'u özgürleştirme süreci devam ediyor. Bu şehir, Donbass'taki Ukrayna birlikleri için önemli bir savunma merkezi. Burayı kontrol altına almak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunmasının derinliklerinde taarruz faaliyetleri yürütme imkanı verecek" dedi.
Ukrayna ordusunun can kaybından önemli bir artış görüldüğünü anlatan Şoygu, bu artışın sadece şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 40 olduğunu ve 11 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
Rus özel askeri şirket Vagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Vagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.
'1100 kadın askeri personel Ukrayna'daki özel operasyonda görev yapıyor'
Öte yandan Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde 5 bini subay düzeyinde olmak üzere, 39 binden fazla kadın personelin hizmet verdiğini, bunlardan yaklaşık 1100’ünün Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonda yer aldıklarını söyledi.
Şoygu, “Bugün itibariyle 1100 kadın askeri personel, özel askeri operasyonda yer alıyor. Şu ana kadar her üç kadından birine devlet ödülü verildi” dedi.
Rus ordusunda görev yapan tüm kadın personelin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Şoygu, iyi niyetli hizmet, verilen göreve profesyonelce ve sorumlu yaklaşımlarından dolayı minnet duyduğunu belirterek, onlara sağlık, neşe ve aile refahı diledi.
Şoygu, “Sevgili kadınlarımıza, deneyimlediğimiz bu zor günlerde gösterdikleri güçlü duruşları, nezaketleri, özenleri ve iyi kalplilikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek, kadınların ülkenin sosyal ve politik yaşamında aktif olarak yer aldıklarını kaydetti.