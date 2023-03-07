https://sputniknews.com.tr/20230307/sina-kologlu-korsan-dizi-izlemede-on-siralardayiz-1067947305.html

Sina Koloğlu: Korsan film ve dizi izlemede ön sıralardayız

Sina Koloğlu: Korsan film ve dizi izlemede ön sıralardayız

Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, “Korsan film ve dizi izleme alışkanlığı gelişmiş bir ülkeyiz.” paylaşımını yaptı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:46+0300

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yaşam

korsan

internet

dizi

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Koloğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Veriler de bunu gösteriyor. 2022 yılında MUSO (Özellikle korsan yayıncılık ile ilgili araştırmalar ve analizler yapan 2009 çıkışlı bir İngiliz şirketi) yayınlanan bir rapor sadece bizde değil, dünyada büyük bir salgın halini aldığını gösteriyor. 2022'de korsan film izlemede %36,4 artış görüldü. Son 10 yılda TV içeriklerinin yüzde 95'i ile filmlerin yüzde 57.1'i korsan izlendi.” ifadesini kullandı.Koloğlu şunları kaydetti:"TÜRKİYE' NİN TABLOSU; KORSANI SEVİYORUZ!Raporda 2022 korsan izlenen dizi ve film toplamında ilk sırada ABD var. Türkiye 2'nci sırada (3.771.859.652 ziyaretçi sayısı ile) . En çok korsan film izleyenler listesinde Türkiye beşinci. Korsan dizi izlemede ise ABD'den sonra ikinciyiz."

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korsan, internet, dizi