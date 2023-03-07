Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230307/sina-kologlu-korsan-dizi-izlemede-on-siralardayiz-1067947305.html
Sina Koloğlu: Korsan film ve dizi izlemede ön sıralardayız
Sina Koloğlu: Korsan film ve dizi izlemede ön sıralardayız
Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, “Korsan film ve dizi izleme alışkanlığı gelişmiş bir ülkeyiz.” paylaşımını yaptı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:46+0300
2023-03-07T17:48+0300
yaşam
korsan
internet
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102081/36/1020813688_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_879933d987e9596bdd786eb68b262446.jpg
Koloğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Veriler de bunu gösteriyor. 2022 yılında MUSO (Özellikle korsan yayıncılık ile ilgili araştırmalar ve analizler yapan 2009 çıkışlı bir İngiliz şirketi) yayınlanan bir rapor sadece bizde değil, dünyada büyük bir salgın halini aldığını gösteriyor. 2022'de korsan film izlemede %36,4 artış görüldü. Son 10 yılda TV içeriklerinin yüzde 95'i ile filmlerin yüzde 57.1'i korsan izlendi.” ifadesini kullandı.Koloğlu şunları kaydetti:"TÜRKİYE' NİN TABLOSU; KORSANI SEVİYORUZ!Raporda 2022 korsan izlenen dizi ve film toplamında ilk sırada ABD var. Türkiye 2'nci sırada (3.771.859.652 ziyaretçi sayısı ile) . En çok korsan film izleyenler listesinde Türkiye beşinci. Korsan dizi izlemede ise ABD'den sonra ikinciyiz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102081/36/1020813688_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_39713f236ed5577b295b60c20c77d257.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
korsan, internet, dizi
korsan, internet, dizi

Sina Koloğlu: Korsan film ve dizi izlemede ön sıralardayız

17:46 07.03.2023 (güncellendi: 17:48 07.03.2023)
© Flickr / Flash.proTelevizyon
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Flickr / Flash.pro
Abone olTelegram
Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, “Korsan film ve dizi izleme alışkanlığı gelişmiş bir ülkeyiz.” paylaşımını yaptı.
Koloğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Veriler de bunu gösteriyor. 2022 yılında MUSO (Özellikle korsan yayıncılık ile ilgili araştırmalar ve analizler yapan 2009 çıkışlı bir İngiliz şirketi) yayınlanan bir rapor sadece bizde değil, dünyada büyük bir salgın halini aldığını gösteriyor. 2022'de korsan film izlemede %36,4 artış görüldü. Son 10 yılda TV içeriklerinin yüzde 95'i ile filmlerin yüzde 57.1'i korsan izlendi.” ifadesini kullandı.
Koloğlu şunları kaydetti:
"TÜRKİYE' NİN TABLOSU; KORSANI SEVİYORUZ!
Raporda 2022 korsan izlenen dizi ve film toplamında ilk sırada ABD var. Türkiye 2'nci sırada (3.771.859.652 ziyaretçi sayısı ile) . En çok korsan film izleyenler listesinde Türkiye beşinci. Korsan dizi izlemede ise ABD'den sonra ikinciyiz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала