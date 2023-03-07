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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/saglik-bakani-kocadan-deprem-bolgesindeki-salgin-riskine-iliskin-aciklama-1067957551.html
Sağlık Bakanı Koca'dan deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:34+0300
2023-03-07T22:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
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Deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, bölgede salgın hastalık riskine karşı "Erken Uyarı Sistemi" üzerinden sendromik sürveyans yapıldığını belirtti.Bakan Koca şunları kaydetti:
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fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca'dan deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklama

22:34 07.03.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, bölgede salgın hastalık riskine karşı "Erken Uyarı Sistemi" üzerinden sendromik sürveyans yapıldığını belirtti.
Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede. Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır. On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz."

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