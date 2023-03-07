https://sputniknews.com.tr/20230307/saglik-bakani-koca-bosaltmamiz-gerek-hastanelerimiz-var-bir-iki-gune-kadar-aciklayacagiz-1067928984.html

Sağlık Bakanı Koca: Boşaltmamız gerek hastanelerimiz var, bir iki güne kadar açıklayacağız

Sağlık Bakanı Koca: Boşaltmamız gerek hastanelerimiz var, bir iki güne kadar açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ettiklerini ancak temizlik amaçlı kullanılabileceğini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T12:06+0300

2023-03-07T12:06+0300

2023-03-07T12:11+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

hastane

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Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Deprem riskine karşı hastanelerle ilgili alınan tedbirlere değinen Koca, bazı hastanelerin taşınmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.Koca, "Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız." dedi.'Su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz'Hatay'da su sıkıntısı ve salgın hastalık iddialarının sorulması üzerine Koca, su açısından şebeke suyunda sorun olmadığını, özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne'ye kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu verildiğini belirtti.Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizlerinin sık yapıldığını vurgulayan Koca, "Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'içilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.'Salgın yok'Salgınla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin ise Koca, şunları kaydetti:Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleriDeprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine yönelik bilgi veren Koca, gezici sağlık ekiplerinin yaygın bir şekilde muayene ve tetkikler yaptığını, yerinde muayene edilen hasta sayısının 300 bine yaklaştığını bildirdi.Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz." yanıtını verdi.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, hastane