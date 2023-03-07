https://sputniknews.com.tr/20230307/rusyanin-bm-temsilcisi-tyajlova-ukrayna-sibernato-icin-deneme-poligonu-oldu-1067953836.html

Rusya’nın BM Temsilcisi Tyajlova: Ukrayna ‘siberNATO’ için deneme poligonu oldu

Rusya’nın BM Temsilcisi Tyajlova: Ukrayna ‘siberNATO’ için deneme poligonu oldu

Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Temsilcisi İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T21:00+0300

2023-03-07T21:00+0300

2023-03-07T21:00+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında güvenlik konuları açık çalışma grubunun toplantısında konuşan Rus diplomat İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu zaman Ukrayna'nın 'siberNATO'ya dahil edilmiş olduğunu söyledi.Ukrayna’ya deneme poligonu rolünün verildiğine dikkat çeken Tyajlova, “Batı, Kiev rejiminin saldırgan bilgi ve iletişim potansiyelinin oluşturulmasında önemli mali kaynaklar pompalıyor, personel eğitiyor, teknik yardım sağlıyor" dedi ve şöyle devam etti:Batılı ülke yönetimlerinin, kendi yardımlarıyla kurulan Ukrayna'nın IT ordusunun aslında suç gruplarından bir topluluk oluşturduğu gerçeğini gözden kaçırdığına ve sözde uygar dünya devletlerinin vatandaşlarını soymaya başladığına dikkat çeken Tyajlova, “ABD makamları, devletlerin iç işlerine kaba müdahale etme girişimlerini sürdürüyor” vurgusunu yaptı.Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlamasıyla Batılı devletlerin ‘Rus ekonomisinin, finans ve enerji sektörlerinin ve ana sanayii dallarının mukavemetini test ederek’ Rusya’ya karşı kapsamlı bir kampanya başlattıklarını söyleyen Tyajlova, “Rusya'nın enformasyon yapısı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana yoğunluğu onlarca kat artan büyük bilgisayar saldırılarına maruz kalıyor” dedi.Tyajlova açıklamasına şu ifadeleri ekledi:

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