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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/rusyanin-bm-temsilcisi-tyajlova-ukrayna-sibernato-icin-deneme-poligonu-oldu-1067953836.html
Rusya’nın BM Temsilcisi Tyajlova: Ukrayna ‘siberNATO’ için deneme poligonu oldu
Rusya’nın BM Temsilcisi Tyajlova: Ukrayna ‘siberNATO’ için deneme poligonu oldu
Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Temsilcisi İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T21:00+0300
2023-03-07T21:00+0300
ukrayna krizi
nato
bm
rusya
ukrayna
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Birleşmiş Milletler (BM) bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında güvenlik konuları açık çalışma grubunun toplantısında konuşan Rus diplomat İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu zaman Ukrayna'nın 'siberNATO'ya dahil edilmiş olduğunu söyledi.Ukrayna’ya deneme poligonu rolünün verildiğine dikkat çeken Tyajlova, “Batı, Kiev rejiminin saldırgan bilgi ve iletişim potansiyelinin oluşturulmasında önemli mali kaynaklar pompalıyor, personel eğitiyor, teknik yardım sağlıyor" dedi ve şöyle devam etti:Batılı ülke yönetimlerinin, kendi yardımlarıyla kurulan Ukrayna'nın IT ordusunun aslında suç gruplarından bir topluluk oluşturduğu gerçeğini gözden kaçırdığına ve sözde uygar dünya devletlerinin vatandaşlarını soymaya başladığına dikkat çeken Tyajlova, “ABD makamları, devletlerin iç işlerine kaba müdahale etme girişimlerini sürdürüyor” vurgusunu yaptı.Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlamasıyla Batılı devletlerin ‘Rus ekonomisinin, finans ve enerji sektörlerinin ve ana sanayii dallarının mukavemetini test ederek’ Rusya’ya karşı kapsamlı bir kampanya başlattıklarını söyleyen Tyajlova, “Rusya'nın enformasyon yapısı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana yoğunluğu onlarca kat artan büyük bilgisayar saldırılarına maruz kalıyor” dedi.Tyajlova açıklamasına şu ifadeleri ekledi:
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nato, bm, rusya, ukrayna
nato, bm, rusya, ukrayna

Rusya’nın BM Temsilcisi Tyajlova: Ukrayna ‘siberNATO’ için deneme poligonu oldu

21:00 07.03.2023
© Tomas KalninsNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Tomas Kalnins
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Rusya’nın BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Temsilcisi İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu zaman Ukrayna'nın 'siberNATO'ya dahil edilmiş olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında güvenlik konuları açık çalışma grubunun toplantısında konuşan Rus diplomat İrina Tyajlova, Kiev'in Tallinn siber güvenlik merkezinin çalışmalarına dahil olduğu zaman Ukrayna'nın 'siberNATO'ya dahil edilmiş olduğunu söyledi.
Ukrayna’ya deneme poligonu rolünün verildiğine dikkat çeken Tyajlova, “Batı, Kiev rejiminin saldırgan bilgi ve iletişim potansiyelinin oluşturulmasında önemli mali kaynaklar pompalıyor, personel eğitiyor, teknik yardım sağlıyor" dedi ve şöyle devam etti:
“Kiev'in siber güvenlik ittifakının Tallinn merkezinin faaliyetlerine dahil olması bir tesadüf değil. Diğer bir deyişle (Ukrayna) siberNATO'ya dahil oldu.”
Batılı ülke yönetimlerinin, kendi yardımlarıyla kurulan Ukrayna'nın IT ordusunun aslında suç gruplarından bir topluluk oluşturduğu gerçeğini gözden kaçırdığına ve sözde uygar dünya devletlerinin vatandaşlarını soymaya başladığına dikkat çeken Tyajlova, “ABD makamları, devletlerin iç işlerine kaba müdahale etme girişimlerini sürdürüyor” vurgusunu yaptı.
Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlamasıyla Batılı devletlerin ‘Rus ekonomisinin, finans ve enerji sektörlerinin ve ana sanayii dallarının mukavemetini test ederek’ Rusya’ya karşı kapsamlı bir kampanya başlattıklarını söyleyen Tyajlova, “Rusya'nın enformasyon yapısı, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana yoğunluğu onlarca kat artan büyük bilgisayar saldırılarına maruz kalıyor” dedi.
Tyajlova açıklamasına şu ifadeleri ekledi:
“Batı bloğu aktif olarak kiralık bilgisayar korsanları topluyor, müttefiklerinin ve kontrol ettiği özel şirketlerin bilgi ve iletişim potansiyellerini kullanıyor ve dünyanın her yerinden sıradan kullanıcıları kasıtlı olarak bu suç faaliyetine dahil ediyor.”
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