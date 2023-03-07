https://sputniknews.com.tr/20230307/rusyada-ordunun-buyutulmesi-kapsaminda-bu-yil-18-bin-ogrenci-ve-harbiyeli-egitilecek-1067951242.html
Rusya’da ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl 18 bin öğrenci ve harbiyeli eğitilecek
Rusya’da ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl 18 bin öğrenci ve harbiyeli eğitilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl eğitim kurumlarına 18 bin öğrencinin ve harbiyelinin alınacağını duyurdu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T19:23+0300
2023-03-07T19:23+0300
2023-03-07T19:23+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordu birliklerinin sayısındaki kademeli artışın daha fazla subayın eğitimini gerektirdiğini belirtti. Bu kapsamda askeri eğitim kurumları bu yıl yaklaşık 18 bin ‘motive edilmiş ve hazırlanmış öğrenci ve bahriyeliyi’ kabul etmesi gerekiyor.Rusya Savunma Bakanlığı iki yıl önce yüksek askeri okullara 12 bin 500’den fazla öğrenci kaydetmeyi planlamıştı.Orgeneral Şoygu, konferans formatlı bir toplantıda askeri eğitim kurumlarında 280 branş üzerinden eğitim verildiğini anlattı. Şoygu, “Uygulamada görüldüğü üzere gençler arasında en popüler olan askeri pilot, navigatör, paraşütçü, paraşütçü, denizci, izci, motorlu tüfekçi, tankçı gibi mesleklerdir. En yeni silah ve teçhizat modellerinin kullanımı ile ilgili uzmanlık dallarına ilgi arttı” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin standart büyüklüğünü 137 bin kişi artırarak 2,04 milyon kişiye (1.15 milyon askeri personel) çıkardı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu kişilerin yeni askeri birliklerde görev yapacaklarını açıkladı. Şoygu geçen yılın sonbaharında bu kararın Batılı ülkelerin eylemleri nedeniyle alındığını açıklamıştı.
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rusya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı
rusya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı
Rusya’da ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl 18 bin öğrenci ve harbiyeli eğitilecek
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl eğitim kurumlarına 18 bin öğrencinin ve harbiyelinin alınacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordu birliklerinin sayısındaki kademeli artışın daha fazla subayın eğitimini gerektirdiğini belirtti. Bu kapsamda askeri eğitim kurumları bu yıl yaklaşık 18 bin ‘motive edilmiş ve hazırlanmış öğrenci ve bahriyeliyi’ kabul etmesi gerekiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı iki yıl önce yüksek askeri okullara 12 bin 500’den fazla öğrenci kaydetmeyi planlamıştı.
Orgeneral Şoygu, konferans formatlı bir toplantıda askeri eğitim kurumlarında 280 branş üzerinden eğitim verildiğini anlattı. Şoygu, “Uygulamada görüldüğü üzere gençler arasında en popüler olan askeri pilot, navigatör, paraşütçü, paraşütçü, denizci, izci, motorlu tüfekçi, tankçı gibi mesleklerdir. En yeni silah ve teçhizat modellerinin kullanımı ile ilgili uzmanlık dallarına ilgi arttı” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin standart büyüklüğünü 137 bin kişi artırarak 2,04 milyon kişiye (1.15 milyon askeri personel) çıkardı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu kişilerin yeni askeri birliklerde görev yapacaklarını açıkladı. Şoygu geçen yılın sonbaharında bu kararın Batılı ülkelerin eylemleri nedeniyle alındığını açıklamıştı.