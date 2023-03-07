https://sputniknews.com.tr/20230307/rusyada-ordunun-buyutulmesi-kapsaminda-bu-yil-18-bin-ogrenci-ve-harbiyeli-egitilecek-1067951242.html

Rusya’da ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl 18 bin öğrenci ve harbiyeli eğitilecek

Rusya’da ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl 18 bin öğrenci ve harbiyeli eğitilecek

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun büyütülmesi kapsamında bu yıl eğitim kurumlarına 18 bin öğrencinin ve harbiyelinin alınacağını duyurdu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T19:23+0300

2023-03-07T19:23+0300

2023-03-07T19:23+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055750907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_917ade7a3eef0f047afa5b1ca7189154.jpg

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordu birliklerinin sayısındaki kademeli artışın daha fazla subayın eğitimini gerektirdiğini belirtti. Bu kapsamda askeri eğitim kurumları bu yıl yaklaşık 18 bin ‘motive edilmiş ve hazırlanmış öğrenci ve bahriyeliyi’ kabul etmesi gerekiyor.Rusya Savunma Bakanlığı iki yıl önce yüksek askeri okullara 12 bin 500’den fazla öğrenci kaydetmeyi planlamıştı.Orgeneral Şoygu, konferans formatlı bir toplantıda askeri eğitim kurumlarında 280 branş üzerinden eğitim verildiğini anlattı. Şoygu, “Uygulamada görüldüğü üzere gençler arasında en popüler olan askeri pilot, navigatör, paraşütçü, paraşütçü, denizci, izci, motorlu tüfekçi, tankçı gibi mesleklerdir. En yeni silah ve teçhizat modellerinin kullanımı ile ilgili uzmanlık dallarına ilgi arttı” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin standart büyüklüğünü 137 bin kişi artırarak 2,04 milyon kişiye (1.15 milyon askeri personel) çıkardı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu kişilerin yeni askeri birliklerde görev yapacaklarını açıkladı. Şoygu geçen yılın sonbaharında bu kararın Batılı ülkelerin eylemleri nedeniyle alındığını açıklamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı