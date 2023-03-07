https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinden-90-rus-askeri-serbest-birakildi-1067949677.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan müzakereler sonucu Ukrayna’da esir tutulan 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildiklerini duyurdu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:54+0300

2023-03-07T18:54+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

rus askeri

esir

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri belirtildiAçıklamada, “7 Mart'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 90 Rus askeri geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edilerek tedavi ve rehabilitasyondan geçmek üzere Rusya Savunma Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarına yerleştirileceği belirtildi.Bakanlık, ‘serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın yapıldığını’ ifade etti.

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rusya savunma bakanlığı, rus askeri, esir