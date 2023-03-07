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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinden-90-rus-askeri-serbest-birakildi-1067949677.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan müzakereler sonucu Ukrayna’da esir tutulan 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildiklerini duyurdu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:54+0300
2023-03-07T18:55+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
rus askeri
esir
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri belirtildiAçıklamada, “7 Mart'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 90 Rus askeri geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edilerek tedavi ve rehabilitasyondan geçmek üzere Rusya Savunma Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarına yerleştirileceği belirtildi.Bakanlık, ‘serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın yapıldığını’ ifade etti.
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rusya savunma bakanlığı, rus askeri, esir
rusya savunma bakanlığı, rus askeri, esir

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı

18:54 07.03.2023 (güncellendi: 18:55 07.03.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan müzakereler sonucu Ukrayna’da esir tutulan 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 90 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri belirtildi
Açıklamada, “7 Mart'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 90 Rus askeri geri getirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edilerek tedavi ve rehabilitasyondan geçmek üzere Rusya Savunma Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarına yerleştirileceği belirtildi.
Bakanlık, ‘serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın yapıldığını’ ifade etti.
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