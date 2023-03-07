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https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-ile-ab-arasindaki-ticarette-son-sekiz-yilin-rekoru-kirildi---1067945468.html
Rusya ile AB arasındaki ticarette son sekiz yılın rekoru kırıldı
Rusya ile AB arasındaki ticarette son sekiz yılın rekoru kırıldı
Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacmi 2022 sonu itibariyle 258 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, son sekiz yılın rekoru... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:00+0300
2023-03-07T17:00+0300
ekonomi
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rusya
ticaret
euro
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Rus haber ajansı RIA Novosti’nin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri temelinde yaptığı hesaplamalara göre, 2022’de Rusya ve AB arasındaki ticaret hacmi son sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü. Rusya’dan AB’ye mal ihracatı geçen yıl dörtte bir oranında artarak 203 milyar 400 milyon euro’yu buldu. Daha önce en yüksek rakam, 2012 yılında 203 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşmişti. Öte yandan AB ülkelerinden Rusya’ya ihracat 55 milyar 200 milyon euro ile 2005’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Ancak bu düşüşe rağmen Rusya-AB ticareti, 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ticaret, son bir yılda yüzde 2.3 büyüyerek 258 milyar 600 milyon euro oldu. AB’nin Rusya’yla ticaretteki açığı 2022 sonu itibariyle 148 milyar 200 milyon euro’ya çıktı. Bu rakam, 2021’de kayda geçenin iki katı.
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ab, rusya, ticaret, euro
ab, rusya, ticaret, euro

Rusya ile AB arasındaki ticarette son sekiz yılın rekoru kırıldı

17:00 07.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacmi 2022 sonu itibariyle 258 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, son sekiz yılın rekoru olurken AB ülkelerinin Rusya’dan mal ithalatı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
Rus haber ajansı RIA Novosti’nin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri temelinde yaptığı hesaplamalara göre, 2022’de Rusya ve AB arasındaki ticaret hacmi son sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü.
Rusya’dan AB’ye mal ihracatı geçen yıl dörtte bir oranında artarak 203 milyar 400 milyon euro’yu buldu. Daha önce en yüksek rakam, 2012 yılında 203 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşmişti.
Öte yandan AB ülkelerinden Rusya’ya ihracat 55 milyar 200 milyon euro ile 2005’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Ancak bu düşüşe rağmen Rusya-AB ticareti, 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ticaret, son bir yılda yüzde 2.3 büyüyerek 258 milyar 600 milyon euro oldu.
AB’nin Rusya’yla ticaretteki açığı 2022 sonu itibariyle 148 milyar 200 milyon euro’ya çıktı. Bu rakam, 2021’de kayda geçenin iki katı.
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