https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-ile-ab-arasindaki-ticarette-son-sekiz-yilin-rekoru-kirildi---1067945468.html

Rusya ile AB arasındaki ticarette son sekiz yılın rekoru kırıldı

Rusya ile AB arasındaki ticarette son sekiz yılın rekoru kırıldı

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacmi 2022 sonu itibariyle 258 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, son sekiz yılın rekoru... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:00+0300

2023-03-07T17:00+0300

2023-03-07T17:00+0300

ekonomi

ab

rusya

ticaret

euro

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Rus haber ajansı RIA Novosti’nin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri temelinde yaptığı hesaplamalara göre, 2022’de Rusya ve AB arasındaki ticaret hacmi son sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü. Rusya’dan AB’ye mal ihracatı geçen yıl dörtte bir oranında artarak 203 milyar 400 milyon euro’yu buldu. Daha önce en yüksek rakam, 2012 yılında 203 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşmişti. Öte yandan AB ülkelerinden Rusya’ya ihracat 55 milyar 200 milyon euro ile 2005’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Ancak bu düşüşe rağmen Rusya-AB ticareti, 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ticaret, son bir yılda yüzde 2.3 büyüyerek 258 milyar 600 milyon euro oldu. AB’nin Rusya’yla ticaretteki açığı 2022 sonu itibariyle 148 milyar 200 milyon euro’ya çıktı. Bu rakam, 2021’de kayda geçenin iki katı.

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