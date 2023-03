Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek

https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-seferber-edilenlerin-aile-pasaportu-fikrine-destek-1067913400.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kurgan Valisi Vadim Şumkov ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Bölgesinde “seferber edilenlerin aile pasaportu” adıyla bir projenin uygulanmakta olduğunu bildiren Vali Şumkov, pasaportun, Ukrayna’daki özel asker harekata seferber edilen bölge sakinlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının yansıtıldığını anlattı.Putin, “Özel askeri harekata ve elbette her şeyden önce askerlerimizin ailelerine destek yönündeki girişimleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Her bir seferber edilenin aile pasaportu fikri çok iyi. Sanırım ülke geneline yayılması gerekiyor” ifadesini kullandı.Kurgan Bölgesi’nde seferber edilenlerin ailelerinin himaye altına alındığını anlatan Şumkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında, eve gaz çekme, çatı tamiri, dairede tadilat, sağlık sorunları, tek seferlik maddi yardım gibi geniş yelpazedeki sorunlar zamanında çözüme kavuşturuluyor. Her bir ailenin, çözüm isteyen sorunları yansıtan sosyal portresi hazırlandı.”

