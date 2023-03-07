https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-seferber-edilenlerin-aile-pasaportu-fikrine-destek-1067913400.html
Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek
Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, asker ailelerinin ihtiyaçlarını yansıtan “seferber edilenlerin aile pasaportu” projesini tüm ülkeye yayma fikrine destek... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:02+0300
2023-03-07T01:02+0300
2023-03-07T01:02+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067608681_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25580db02c0f32fc8141da47b1fc13b2.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kurgan Valisi Vadim Şumkov ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Bölgesinde “seferber edilenlerin aile pasaportu” adıyla bir projenin uygulanmakta olduğunu bildiren Vali Şumkov, pasaportun, Ukrayna’daki özel asker harekata seferber edilen bölge sakinlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının yansıtıldığını anlattı.Putin, “Özel askeri harekata ve elbette her şeyden önce askerlerimizin ailelerine destek yönündeki girişimleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Her bir seferber edilenin aile pasaportu fikri çok iyi. Sanırım ülke geneline yayılması gerekiyor” ifadesini kullandı.Kurgan Bölgesi’nde seferber edilenlerin ailelerinin himaye altına alındığını anlatan Şumkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında, eve gaz çekme, çatı tamiri, dairede tadilat, sağlık sorunları, tek seferlik maddi yardım gibi geniş yelpazedeki sorunlar zamanında çözüme kavuşturuluyor. Her bir ailenin, çözüm isteyen sorunları yansıtan sosyal portresi hazırlandı.”
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067608681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_006db222c73faf6a4a8e2494c31c48c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin
Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, asker ailelerinin ihtiyaçlarını yansıtan “seferber edilenlerin aile pasaportu” projesini tüm ülkeye yayma fikrine destek verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kurgan Valisi Vadim Şumkov ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Bölgesinde “seferber edilenlerin aile pasaportu” adıyla bir projenin uygulanmakta olduğunu bildiren Vali Şumkov, pasaportun, Ukrayna’daki özel asker harekata seferber edilen bölge sakinlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının yansıtıldığını anlattı.
Putin, “Özel askeri harekata ve elbette her şeyden önce askerlerimizin ailelerine destek yönündeki girişimleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Her bir seferber edilenin aile pasaportu fikri çok iyi. Sanırım ülke geneline yayılması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Kurgan Bölgesi’nde seferber edilenlerin ailelerinin himaye altına alındığını anlatan Şumkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında, eve gaz çekme, çatı tamiri, dairede tadilat, sağlık sorunları, tek seferlik maddi yardım gibi geniş yelpazedeki sorunlar zamanında çözüme kavuşturuluyor. Her bir ailenin, çözüm isteyen sorunları yansıtan sosyal portresi hazırlandı.”