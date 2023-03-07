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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-seferber-edilenlerin-aile-pasaportu-fikrine-destek-1067913400.html
Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek
Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, asker ailelerinin ihtiyaçlarını yansıtan “seferber edilenlerin aile pasaportu” projesini tüm ülkeye yayma fikrine destek... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:02+0300
2023-03-07T01:02+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kurgan Valisi Vadim Şumkov ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Bölgesinde “seferber edilenlerin aile pasaportu” adıyla bir projenin uygulanmakta olduğunu bildiren Vali Şumkov, pasaportun, Ukrayna’daki özel asker harekata seferber edilen bölge sakinlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının yansıtıldığını anlattı.Putin, “Özel askeri harekata ve elbette her şeyden önce askerlerimizin ailelerine destek yönündeki girişimleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Her bir seferber edilenin aile pasaportu fikri çok iyi. Sanırım ülke geneline yayılması gerekiyor” ifadesini kullandı.Kurgan Bölgesi’nde seferber edilenlerin ailelerinin himaye altına alındığını anlatan Şumkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında, eve gaz çekme, çatı tamiri, dairede tadilat, sağlık sorunları, tek seferlik maddi yardım gibi geniş yelpazedeki sorunlar zamanında çözüme kavuşturuluyor. Her bir ailenin, çözüm isteyen sorunları yansıtan sosyal portresi hazırlandı.”
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rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin’den 'seferber edilenlerin aile pasaportu' fikrine destek

01:02 07.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, asker ailelerinin ihtiyaçlarını yansıtan “seferber edilenlerin aile pasaportu” projesini tüm ülkeye yayma fikrine destek verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kurgan Valisi Vadim Şumkov ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Bölgesinde “seferber edilenlerin aile pasaportu” adıyla bir projenin uygulanmakta olduğunu bildiren Vali Şumkov, pasaportun, Ukrayna’daki özel asker harekata seferber edilen bölge sakinlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının yansıtıldığını anlattı.
Putin, “Özel askeri harekata ve elbette her şeyden önce askerlerimizin ailelerine destek yönündeki girişimleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Her bir seferber edilenin aile pasaportu fikri çok iyi. Sanırım ülke geneline yayılması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Kurgan Bölgesi’nde seferber edilenlerin ailelerinin himaye altına alındığını anlatan Şumkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında, eve gaz çekme, çatı tamiri, dairede tadilat, sağlık sorunları, tek seferlik maddi yardım gibi geniş yelpazedeki sorunlar zamanında çözüme kavuşturuluyor. Her bir ailenin, çözüm isteyen sorunları yansıtan sosyal portresi hazırlandı.”
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