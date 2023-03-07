https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-rusyada-deprem-yasanabilecek-bolgeleri-surekli-takip-etme-emri-1067950195.html
Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri
Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin deprem yaşanma tehlikesi olduğu bölgelerinde sürekli gözlemin yapılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:54+0300
2023-03-07T18:54+0300
2023-03-07T18:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Hükümeti, tehlikeli doğal olayların incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerde, kritik öneme sahip tesislerde ve deprem bölgelerinde yer alan tehlike düzeyi yüksek olan tesislerde sürekli gözlemin yapılmasına yönelik bir dizi önlemin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlama görevi verildi” ifadesine yer verildi.Bu göreve, madencilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterenler dahil devlet şirketlerinin ve diğer kuruluşların dahil olması talimatı verildi.Ayrıca hükümete, Kamçatka Yarımadası ile Sahalin Adası’ndaki doğal ve insan kaynaklı afetlerin taşıdığı riskleri azaltma ve sonuçlarını hafifletme yönündeki projelerin uygulanmasını sağlama görevi verildi.Bu görevle ilgili raporun 1 Ağustos 2023 tarihinde sunulması talimatı verildi.
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rusya, vladimir putin
Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin deprem yaşanma tehlikesi olduğu bölgelerinde sürekli gözlemin yapılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesini sağlama emrini verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Hükümeti, tehlikeli doğal olayların incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerde, kritik öneme sahip tesislerde ve deprem bölgelerinde yer alan tehlike düzeyi yüksek olan tesislerde sürekli gözlemin yapılmasına yönelik bir dizi önlemin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlama görevi verildi” ifadesine yer verildi.
Bu göreve, madencilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterenler dahil devlet şirketlerinin ve diğer kuruluşların dahil olması talimatı verildi.
Ayrıca hükümete, Kamçatka Yarımadası ile Sahalin Adası’ndaki doğal ve insan kaynaklı afetlerin taşıdığı riskleri azaltma ve sonuçlarını hafifletme yönündeki projelerin uygulanmasını sağlama görevi verildi.
Bu görevle ilgili raporun 1 Ağustos 2023 tarihinde sunulması talimatı verildi.