Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-rusyada-deprem-yasanabilecek-bolgeleri-surekli-takip-etme-emri-1067950195.html
Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri
Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin deprem yaşanma tehlikesi olduğu bölgelerinde sürekli gözlemin yapılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:54+0300
2023-03-07T18:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067392690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1297e69039b3785041c3e200dc4d2896.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Hükümeti, tehlikeli doğal olayların incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerde, kritik öneme sahip tesislerde ve deprem bölgelerinde yer alan tehlike düzeyi yüksek olan tesislerde sürekli gözlemin yapılmasına yönelik bir dizi önlemin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlama görevi verildi” ifadesine yer verildi.Bu göreve, madencilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterenler dahil devlet şirketlerinin ve diğer kuruluşların dahil olması talimatı verildi.Ayrıca hükümete, Kamçatka Yarımadası ile Sahalin Adası’ndaki doğal ve insan kaynaklı afetlerin taşıdığı riskleri azaltma ve sonuçlarını hafifletme yönündeki projelerin uygulanmasını sağlama görevi verildi.Bu görevle ilgili raporun 1 Ağustos 2023 tarihinde sunulması talimatı verildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067392690_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8c8fbd243cdeb2697a62bff13b3b0d83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri

18:54 07.03.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin deprem yaşanma tehlikesi olduğu bölgelerinde sürekli gözlemin yapılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesini sağlama emrini verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Hükümeti, tehlikeli doğal olayların incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerde, kritik öneme sahip tesislerde ve deprem bölgelerinde yer alan tehlike düzeyi yüksek olan tesislerde sürekli gözlemin yapılmasına yönelik bir dizi önlemin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlama görevi verildi” ifadesine yer verildi.
Bu göreve, madencilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterenler dahil devlet şirketlerinin ve diğer kuruluşların dahil olması talimatı verildi.
Ayrıca hükümete, Kamçatka Yarımadası ile Sahalin Adası’ndaki doğal ve insan kaynaklı afetlerin taşıdığı riskleri azaltma ve sonuçlarını hafifletme yönündeki projelerin uygulanmasını sağlama görevi verildi.
Bu görevle ilgili raporun 1 Ağustos 2023 tarihinde sunulması talimatı verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала