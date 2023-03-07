https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-rusyada-deprem-yasanabilecek-bolgeleri-surekli-takip-etme-emri-1067950195.html

Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri

Putin’den Rusya’da deprem yaşanabilecek bölgeleri sürekli takip etme emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin deprem yaşanma tehlikesi olduğu bölgelerinde sürekli gözlemin yapılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:54+0300

2023-03-07T18:54+0300

2023-03-07T18:54+0300

dünya

rusya

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067392690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1297e69039b3785041c3e200dc4d2896.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Hükümeti, tehlikeli doğal olayların incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerde, kritik öneme sahip tesislerde ve deprem bölgelerinde yer alan tehlike düzeyi yüksek olan tesislerde sürekli gözlemin yapılmasına yönelik bir dizi önlemin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlama görevi verildi” ifadesine yer verildi.Bu göreve, madencilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterenler dahil devlet şirketlerinin ve diğer kuruluşların dahil olması talimatı verildi.Ayrıca hükümete, Kamçatka Yarımadası ile Sahalin Adası’ndaki doğal ve insan kaynaklı afetlerin taşıdığı riskleri azaltma ve sonuçlarını hafifletme yönündeki projelerin uygulanmasını sağlama görevi verildi.Bu görevle ilgili raporun 1 Ağustos 2023 tarihinde sunulması talimatı verildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin