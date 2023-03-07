https://sputniknews.com.tr/20230307/nukleer-baslik-sayisini-artiralim-diyen-boltona-rus-senator-puskovdan-sert-yanit-siyasi-delilik-1067947374.html

‘Nükleer başlık sayısını artıralım’ diyen Bolton’a Rus senatör Puşkov’dan sert yanıt: Siyasi delilik

‘Nükleer başlık sayısını artıralım’ diyen Bolton’a Rus senatör Puşkov’dan sert yanıt: Siyasi delilik

Rus Senatör Puşkov, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un ülkesinin Rusya ve Çin’e karşı durmak için nükleer başlık sayısını gözden geçirmesi gerektiği... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:45+0300

2023-03-07T17:45+0300

2023-03-07T17:46+0300

john bolton

dünya

aleksey puşkov

nükleer

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komisyonu üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nükleer savaşı kazanma saplantısı, açık bir şekilde siyasi deliliğin belirtisi” diye yazdı.ABD’li siyasetçilerin, “nükleer savaşın çıkması durumunda ABD’nin kendisinin neye benzeyeceğini hiç düşünmediğini” kaydeden Rus Senatör, “Ancak dehşet verici olan şu ki, Amerikan yönetici sınıfının önemli bir kısmı bu şekilde düşünüyor. Nükleer çatışmada kazanma niyetindeler (??!)” ifadesini kullandı.Daha önce eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin nükleer başlık ve sistem sayısıyla ilgili konuyu gözden geçirmesi gerektiğini dile getirmişti. Bolton, ülkesinin Rusya ve Çin’le olası nükleer savaşı kazanabileceğini dile getirmişti.

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john bolton, aleksey puşkov, nükleer