https://sputniknews.com.tr/20230307/nukleer-baslik-sayisini-artiralim-diyen-boltona-rus-senator-puskovdan-sert-yanit-siyasi-delilik-1067947374.html
‘Nükleer başlık sayısını artıralım’ diyen Bolton’a Rus senatör Puşkov’dan sert yanıt: Siyasi delilik
‘Nükleer başlık sayısını artıralım’ diyen Bolton’a Rus senatör Puşkov’dan sert yanıt: Siyasi delilik
Rus Senatör Puşkov, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un ülkesinin Rusya ve Çin’e karşı durmak için nükleer başlık sayısını gözden geçirmesi gerektiği... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:45+0300
2023-03-07T17:45+0300
2023-03-07T17:46+0300
john bolton
dünya
aleksey puşkov
nükleer
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komisyonu üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nükleer savaşı kazanma saplantısı, açık bir şekilde siyasi deliliğin belirtisi” diye yazdı.ABD’li siyasetçilerin, “nükleer savaşın çıkması durumunda ABD’nin kendisinin neye benzeyeceğini hiç düşünmediğini” kaydeden Rus Senatör, “Ancak dehşet verici olan şu ki, Amerikan yönetici sınıfının önemli bir kısmı bu şekilde düşünüyor. Nükleer çatışmada kazanma niyetindeler (??!)” ifadesini kullandı.Daha önce eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin nükleer başlık ve sistem sayısıyla ilgili konuyu gözden geçirmesi gerektiğini dile getirmişti. Bolton, ülkesinin Rusya ve Çin’le olası nükleer savaşı kazanabileceğini dile getirmişti.
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john bolton, aleksey puşkov, nükleer
john bolton, aleksey puşkov, nükleer
‘Nükleer başlık sayısını artıralım’ diyen Bolton’a Rus senatör Puşkov’dan sert yanıt: Siyasi delilik
17:45 07.03.2023 (güncellendi: 17:46 07.03.2023) Abone ol
Rus Senatör Puşkov, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un ülkesinin Rusya ve Çin’e karşı durmak için nükleer başlık sayısını gözden geçirmesi gerektiği yönündeki sözlerini ‘siyasi delilik’ olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komisyonu üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nükleer savaşı kazanma saplantısı, açık bir şekilde siyasi deliliğin belirtisi” diye yazdı.
ABD’li siyasetçilerin, “nükleer savaşın çıkması durumunda ABD’nin kendisinin neye benzeyeceğini hiç düşünmediğini” kaydeden Rus Senatör, “Ancak dehşet verici olan şu ki, Amerikan yönetici sınıfının önemli bir kısmı bu şekilde düşünüyor. Nükleer çatışmada kazanma niyetindeler (??!)” ifadesini kullandı.
Daha önce eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin nükleer başlık ve sistem sayısıyla ilgili konuyu gözden geçirmesi gerektiğini dile getirmişti. Bolton, ülkesinin Rusya ve Çin’le olası nükleer savaşı kazanabileceğini dile getirmişti.