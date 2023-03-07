https://sputniknews.com.tr/20230307/new-yorkta-empire-state-binasi-6-subat-depremleri-nedeniyle-kirmizi-beyaz-renklerle-isiklandirildi-1067919477.html

New York'ta Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

New York'ta Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T07:22+0300

2023-03-07T07:22+0300

2023-03-07T07:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

abd

abd

deprem

new york

empire state

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Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.Depremin yaşandığı tarihten tam bir ay sonra ikonik binanın sahibi Empire State Realty Trust'ın ışıklandırma kararında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve New York'taki THY ofisinin girişimleri etkili oldu.

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