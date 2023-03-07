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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/new-yorkta-empire-state-binasi-6-subat-depremleri-nedeniyle-kirmizi-beyaz-renklerle-isiklandirildi-1067919477.html
New York'ta Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı
New York'ta Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı
New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T07:22+0300
2023-03-07T07:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
abd
abd
deprem
new york
empire state
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Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.Depremin yaşandığı tarihten tam bir ay sonra ikonik binanın sahibi Empire State Realty Trust'ın ışıklandırma kararında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve New York'taki THY ofisinin girişimleri etkili oldu.
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türkiye, abd, abd, deprem, new york, empire state

New York'ta Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

07:22 07.03.2023 (güncellendi: 07:23 07.03.2023)
© AA / Selçuk AcarABD'nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybedenler anısına Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
ABD'nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybedenler anısına Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA / Selçuk Acar
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New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.
Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.
Depremin yaşandığı tarihten tam bir ay sonra ikonik binanın sahibi Empire State Realty Trust'ın ışıklandırma kararında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve New York'taki THY ofisinin girişimleri etkili oldu.
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