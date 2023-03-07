https://sputniknews.com.tr/20230307/muhendislerden-okullar-saglam-yerlere-tasinsin-cagrisi-fay-hatti-ustunde-191-okul-bulunuyor-1067919877.html

Mühendislerden 'Okullar sağlam yerlere taşınsın' çağrısı: Fay hattı üstünde 191 okul bulunuyor

Mühendislerden 'Okullar sağlam yerlere taşınsın' çağrısı: Fay hattı üstünde 191 okul bulunuyor

Türkiye’de 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek yerlere yapıldığını, 191 okulun ise fay sakınım bandında kaldığını açıklayan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T08:05+0300

2023-03-07T08:05+0300

2023-03-07T08:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

fay

fay hattı

okul

mühendis

türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)

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İstanbul’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 93 okulun tahliyesine başlanırken, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Türkiye’nin deprem riski en yüksek alanlarında kalan diğer okullarla ilgili uyarıda bulundu. Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alanlarda inşa edildiğini, 191 okulun ise fay sakınım bandı içinde kaldığını açıklayan JMO, bu okulların güvenli alanlara taşınması çağrısı yaptı. JMO’nun açıklamasında, 6 Şubat depremleri sonucunda en büyük yıkımın fay zonları üzerinde yer alan yerleşim birimleri ile yüksek ivme değerleri alan zayıf mühendislik özelliklerine sahip zeminler üzerine oturan alanlarda meydana geldiğine dikkat çekildi. MTA’nın Türkiye Diri Fay Haritası ile AFAD’ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre yüksek riskli alanlarda kalan okul, hastane, idari yapılar, kritik altyapı tesisleri ve konutların öncelikle gözden geçirilmesi gerektiği belirtilirken, fay zonu sakınım bandı içinde kalan binaların ise kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıktırılması ve buradaki bina ve bina türü yapılar ile tesislerin başka alanlara nakledilmesi gerektiğine işaret edildi.38 ilde 4 bin 159 okulAçıklamada, 0.50g ve üzeri ivme değeri üstünde depremlerle karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda yer alan okulların konumlarını gösterir haritaya da yer verildi. Buna göre Türkiye’deki okulların yüzde 8.5’ini oluşturan 4 bin 159 okul deprem riski yüksek alanlarda inşa edildi. Bu okulların illere göre dağılımını gösteren grafik incelendiğinde, en riskli alanlardaki okulların 38 ile yayıldığı, okul sayısı bakımından ilk beşe Kocaeli, Sakarya, Bingöl, Muş ve Aydın’ın girdiği görüldü. Fay hattı üzerindeki okul sayısı ise 191 olarak belirlendi.‘Güvenli alanlara taşınması gerekir’JMO açıklamasında şöyle denildi:

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türkiye, deprem, fay, fay hattı, okul, mühendis, türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)