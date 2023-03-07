https://sputniknews.com.tr/20230307/misirda-roma-imparatoru-claudiusa-benzedigi-dusunulen-gulumseyen-mini-sfenks-bulundu-1067943177.html

Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'a benzediği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu

Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'a benzediği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu

Mısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T16:22+0300

2023-03-07T16:22+0300

2023-03-07T16:22+0300

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sfenks

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BBC'nin haberine göre arkeologlar, Kahire'nin 450 kilometre güneyinde bulunan Qena eyaletindeki Dendera tapınağında, iki katlı bir mezarın içinde çeşitli eserler buldu.Kazıda bulunan 'güler yüzlü ve iki gamzeli' kireçtaşı sfenksin Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiğine inanılıyor.Arkeologların heykelin gülümseyen yüz hatlarının ait olabileceğine inandıkları Claudius, Roma egemenliğini milattan sonra 41-54 arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişletmişti.Bulunan sfenksin, Giza Piramitleri'ndeki ünlü sfenksten çok daha küçük olduğu belirtildi.Taş levha üzerindeki işaretler incelenerek heykelin kimliği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarılması bekleniyor.Kazıda, sfenksin yanı sıra demotik ve hiyeroglif yazıtları ihtiva eden Roma döneminden kalma bir taş levha da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20211013/bahcesindeki-susler-360-bin-dolar-degerinde-orjinal-antik-misir-sfenksi-cikti-1049775899.html

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