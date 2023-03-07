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Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'a benzediği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu
Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'a benzediği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu
Mısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T16:22+0300
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yaşam
mısır
kazı
sfenks
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BBC'nin haberine göre arkeologlar, Kahire'nin 450 kilometre güneyinde bulunan Qena eyaletindeki Dendera tapınağında, iki katlı bir mezarın içinde çeşitli eserler buldu.Kazıda bulunan 'güler yüzlü ve iki gamzeli' kireçtaşı sfenksin Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiğine inanılıyor.Arkeologların heykelin gülümseyen yüz hatlarının ait olabileceğine inandıkları Claudius, Roma egemenliğini milattan sonra 41-54 arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişletmişti.Bulunan sfenksin, Giza Piramitleri'ndeki ünlü sfenksten çok daha küçük olduğu belirtildi.Taş levha üzerindeki işaretler incelenerek heykelin kimliği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarılması bekleniyor.Kazıda, sfenksin yanı sıra demotik ve hiyeroglif yazıtları ihtiva eden Roma döneminden kalma bir taş levha da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20211013/bahcesindeki-susler-360-bin-dolar-degerinde-orjinal-antik-misir-sfenksi-cikti-1049775899.html
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mısır, kazı, sfenks
mısır, kazı, sfenks

Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'a benzediği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu

16:22 07.03.2023
© AP PhotoMısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu.
Mısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AP Photo
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Mısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen 'gülümseyen mini sfenks' bulundu.
BBC'nin haberine göre arkeologlar, Kahire'nin 450 kilometre güneyinde bulunan Qena eyaletindeki Dendera tapınağında, iki katlı bir mezarın içinde çeşitli eserler buldu.
Kazıda bulunan 'güler yüzlü ve iki gamzeli' kireçtaşı sfenksin Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiğine inanılıyor.
Arkeologların heykelin gülümseyen yüz hatlarının ait olabileceğine inandıkları Claudius, Roma egemenliğini milattan sonra 41-54 arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişletmişti.
Bulunan sfenksin, Giza Piramitleri'ndeki ünlü sfenksten çok daha küçük olduğu belirtildi.
Taş levha üzerindeki işaretler incelenerek heykelin kimliği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarılması bekleniyor.
Kazıda, sfenksin yanı sıra demotik ve hiyeroglif yazıtları ihtiva eden Roma döneminden kalma bir taş levha da bulundu.
Sfenks - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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