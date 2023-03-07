Meteoroloji'den deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı
06:31 07.03.2023 (güncellendi: 06:33 07.03.2023)
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
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Meteoroloji 7 Mart 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapılırken çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji'nin raporuna göre deprem bölgesinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege( Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya çevreleri, Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak, Doğu Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olma üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Amasya, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ELAZIĞ 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ADIYAMAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu