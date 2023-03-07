https://sputniknews.com.tr/20230307/meteorolojiden-deprem-bolgesine-kuvvetli-yagis-uyarisi-1067918236.html

Meteoroloji'den deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7 Mart 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapılırken çığ tehlikesine... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T06:31+0300

2023-03-07T06:31+0300

2023-03-07T06:33+0300

türkiye

deprem

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kuvvetli yağış

hava durumu

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege( Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya çevreleri, Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak, Doğu Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olma üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Amasya, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.ELAZIĞ 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.ADIYAMAN 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

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deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, hava durumu