https://sputniknews.com.tr/20230307/meksikada-kacirilan-4-abd-vatandasindan-ikisi-olu-bulundu-1067960405.html

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'si ölü bulundu

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'si ölü bulundu

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T23:56+0300

2023-03-07T23:56+0300

2023-03-07T23:56+0300

dünya

abd

meksika

kaçırma

adam kaçırma

ölü

karine jean-pierre

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı basın açıklamasında, kaçırılan ABD vatandaşlarından ikisinin ölümüyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Ülkemizde yaşanan bu hadiseden dolayı çok üzgünüz ve kurbanların ailelerine, arkadaşlarına, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" dedi.Lopez Obrador, kısa süre önce vali ile görüştüğünü belirterek "Savcılık, 4 ABD'liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.Tamaulipas Savcısı Irving Barrios da kaçırılma olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bulunması için soruşturma ve istihbarat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Beyaz Saray olayı teyit ettiBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de sanal olarak düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2’sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kirby, "Bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.Kirby, ABD’nin Meksikalı yetkililerle 'kaçırılma olayının' detayları ve ABD’li vatandaşların ülkeye dönüşü hakkında birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Şu anda en acil endişemiz, saldırıdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sağ salim geri dönmesi, sağlığı ve sıhhatidir” diye konuştu.ABD birimlerine 'bu korkunç olaya hızlı tepki verdikleri ve Meksika makamlarıyla devam eden işbirlikleri için' teşekkür eden Kirby, “ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar, nerede ve hangi koşullar altında meydana gelirse gelsin kabul edilemez. Ve bu olay adaletin yerini bulmasını sağlamak için Meksika hükümeti ile yakın bir şekilde çalışacağız” ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: Kabul edilemezBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'sinin hayatını kaybetmesi ile ilgili bu ülkenin yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Jean-Pierre, bu kişilerin aileleriyle temasta olduklarını söyledi.Jean-Pierre, "ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun kabul edilemez" ifadesini kullandı.Önceliklerinin kaçırılan vatandaşların sağ salim geri dönmesi olduğunu belirten Jean-Pierre, bu konuyu ciddiye aldıklarının altını çizdi.Kaçırılan Amerikan vatandaşlarının Meksika'ya sağlık tedavisi için gittikleri iddiasına ilişkin soruya Sözcü, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek neden bu ülkeye geçtiklerine dair bilgi vermedi.Jean-Pierre, Meksika'ya gitmeyi düşünen ABD vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığının bu ülkenin güvenlik riski taşıdığına yönelik uyarılarını dikkate alması gerektiğini söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü, Biden yönetiminin sınır güvenliği konusunda bir dizi önemli adımlar attığını savunarak, 23 bin sınır görevlisinin sınır güvenliğini sağlamak için görevlendirildiğini ve bunun tarihi bir rakam olduğunu kaydetti.Sözcü, Meksika ile uyuşturucu kaçakçılığı ve kartellerle ilgili bir dizi konuda görüştüklerini ifade etti.ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuyu çok ciddiye aldığını aktaran Jean-Pierre, FBI ve diğer kurumların da konu üzerinde çalıştıklarını bildirdi.Ne olmuştu?ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 3 Mart'ta 4 ABD vatandaşının, Meksika'nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten kısa bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını duyurmuştu.Kaçırılan 4 Amerikalının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için FBI 50 bin dolarlık ödül koymuştu.Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika'ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD'nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika'ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD'de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230307/fbi-meksikada-kacirilan-4-abd-vatandasinin-bulunmasi-icin-odul-koydu-1067912923.html

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abd, meksika, kaçırma, adam kaçırma, ölü, karine jean-pierre