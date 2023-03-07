Lukaşenko: Belarus, kendi Buk sistemi füzesini başarıyla test etti

Başkent Minsk'te devlet ödülleri ve general apoletlerinin takdim töreninde konuşan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Önceki gün kendi hava savunma sistemimizin Buk füzesini test ettik. Gitmesi gereken yere uçtu ve yapması gereken her şeyi yaptı. Ordumuz, hava araçlarına karşı korku verici bir silah ortaya çıkarıyor" dedi.



Belarus Devlet Askeri Sanayi Komitesi'nden yapılan açıklamada da, "Belarus yapımı Buk-MB2 hava savunma sistemi için geliştirilen yerli güdümlü füze 9M318'in ön testleri başarıyla yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.



Daha önce Devlet Askeri Sanayi Komitesi, Buk sistemi için 70 km menzile sahip bir füze geliştirme çalışmaları yürütüldüğünü duyurmuştu.