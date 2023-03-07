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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/kremlin-ukraynadaki-gerginligin-tirmanmasina-washingtonun-gorunmez-elinin-katkisi-var-1067945599.html
Kremlin: Ukrayna’daki gerginliğin tırmanmasına Washington'un ‘görünmez elinin’ katkısı var
Kremlin: Ukrayna’daki gerginliğin tırmanmasına Washington'un ‘görünmez elinin’ katkısı var
Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington’un kasten Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını belirtti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:01+0300
2023-03-07T17:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
abd
rusya
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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın ‘gizli bir elin Ukrayna krizini tırmandırdığı’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un kasten Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını ifade etti.Peskov, “Bu noktada Çinli yoldaşlarımızla aynı fikirdeyiz. Bu elbette bir şaka. Şakanın ne olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu aslında görünmez bir el değil, bu el görünüyor. Ve bu el Amerika Birleşik Devletleri'nindir. Bu el Washington'undur. Washington bu savaşın bitmesini istemiyor, Washington bu savaşı sürdürmek istiyor ve sürdürmek için her şeyi yapıyor. Görünen el de budur” diye konuştu.Moskova’nın, Pekin’in Ukrayna’daki çatışma ile ilgili tüm değerlendirmelerini özenle dikkate aldığını kaydeden Peskov, “Çin gibi büyük, devasa, güçlü ve otoriter bir ülkenin dünya gündeminde üst sıralarda yer alan konularda kendi sesini duyurmaması mümkün değildir” vurgusunu yaptı.‘Petrol fiyatlarında tavan diye bir şey yok’ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’in ‘tavan fiyatının iyi çalıştığı’ şeklindeki açıklaması da sorulan Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolü ile ilgili fiyat kısıtlamalarının ‘oldukça rahat bir şekilde’ getirildiğini söyledi.“Tavan fiyat onların bakış açısından oldukça rahat bir şekilde belirlendi. Bir yandan tavan fiyat uyguladılar, diğer yandan ise mevcut fiyat seviyesine, mevcut uygulama düzeyine bakılacak olursa tavan yokmuş gibi görünüyor” diyen Peskov, Rusya’nın getirilen kısıtlamaları tanımadığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, “Biz, bu sistemin kendi çıkarlarımıza zarar vermeyeceği şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/kremlinden-bryansk-aciklamasi-nato-silahi-kullanilmasindan-ziyade-silahi-kimin-atesledigi-onemli-1067875691.html
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ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, abd, rusya
ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, abd, rusya

Kremlin: Ukrayna’daki gerginliğin tırmanmasına Washington'un ‘görünmez elinin’ katkısı var

17:01 07.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington’un kasten Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın ‘gizli bir elin Ukrayna krizini tırmandırdığı’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un kasten Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını ifade etti.
Peskov, “Bu noktada Çinli yoldaşlarımızla aynı fikirdeyiz. Bu elbette bir şaka. Şakanın ne olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu aslında görünmez bir el değil, bu el görünüyor. Ve bu el Amerika Birleşik Devletleri'nindir. Bu el Washington'undur. Washington bu savaşın bitmesini istemiyor, Washington bu savaşı sürdürmek istiyor ve sürdürmek için her şeyi yapıyor. Görünen el de budur” diye konuştu.
Moskova’nın, Pekin’in Ukrayna’daki çatışma ile ilgili tüm değerlendirmelerini özenle dikkate aldığını kaydeden Peskov, “Çin gibi büyük, devasa, güçlü ve otoriter bir ülkenin dünya gündeminde üst sıralarda yer alan konularda kendi sesini duyurmaması mümkün değildir” vurgusunu yaptı.

‘Petrol fiyatlarında tavan diye bir şey yok’

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’in ‘tavan fiyatının iyi çalıştığı’ şeklindeki açıklaması da sorulan Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolü ile ilgili fiyat kısıtlamalarının ‘oldukça rahat bir şekilde’ getirildiğini söyledi.
“Tavan fiyat onların bakış açısından oldukça rahat bir şekilde belirlendi. Bir yandan tavan fiyat uyguladılar, diğer yandan ise mevcut fiyat seviyesine, mevcut uygulama düzeyine bakılacak olursa tavan yokmuş gibi görünüyor” diyen Peskov, Rusya’nın getirilen kısıtlamaları tanımadığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, “Biz, bu sistemin kendi çıkarlarımıza zarar vermeyeceği şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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