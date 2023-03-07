https://sputniknews.com.tr/20230307/konyada-kadin-mahkumla-iliski-yasayan-infaz-koruma-memuru-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1067933822.html

Konya'da kadın mahkumla ilişki yaşayan infaz koruma memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da kadın mahkumla ilişki yaşayan infaz koruma memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Konya Kapalı E tipi cezaevinde görevli bir gardiyanın iddiaya göre kadın mahkumla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından 3 gardiyan açığa alındı. Kadın... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T13:34+0300

2023-03-07T13:34+0300

2023-03-07T13:34+0300

yaşam

konya

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Konya kapalı E ipi cezaevinde meydana geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan B.G.C isimli kadın ile yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru (gardiyan) olarak görev yapan M.G arasında arkadaşlık oluştu.Habertürk'te yer alan habere göre, bu arkadaşlık kısa süre içinde duygusal yakınlaşmaya dönüştü. İnfaz koruma memuru M.G kız arkadaşı B.G.C’yi görmek için sık sık cezaevi kadın bölümüne geçmeye başladı. Durumun dikkat çekmesi üzerine çift kısa süreli de olsa görüşmeye ara verdi.Cezaevinde tutuklu olan sevgilisi B.G.C ile tekrar görüşmek isteyen infaz koruma memuru M.G., bu kez risk almamak için farklı bir yol buldu. Gardiyan M.G. sevgilisi B.G.C’yi duruşması olduğunu söyleyerek cezaevinden aldı. İkili cezaevi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) odasında 4 ay boyunca buluştu. İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru M.G’nin arkadaşları ve yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan M.B ve S.Ç ise ikilinin yakalanmaması için gözcülük yaptı.Başka bir gardiyan şüphelenip takip ettiKonya kapalı E tipi cezaevinde görevli olan ve ismi açıklanmayan bir infaz koruma memuru durumdan şüphelenerek meslektaşları M.G, M.B ve S.Ç’yi takip etmeye başladı. Kadın mahkumun mesai arkadaşı tarafından duruşması var bahanesi ile kadın bölümünden aldığını gören ismi açıklanmayan gardiyan B.G.C.’nin duruşması olmadığını tespit etti. Olan biteni kesinleştiren ismi açıklanmayan gardiyan durumu cezaevi yönetimine bildirdi.3 Gardiyan açığa alındıCezaevi savcısının da durumdan haber edilmesiyle başta gardiyan M.G. ile tutuklu kadın ve gardiyanın buluşmalarına yardım eden diğer iki gardiyan hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gardiyanlar açığa alındı. Kadın mahkum B.G.C ise başka bir cezaevine nakledildi. Ola

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