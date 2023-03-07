https://sputniknews.com.tr/20230307/kilicdaroglunun-kampanya-ekibinden-ilk-poster-1067943326.html

Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinden ilk poster

Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinden ilk poster

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için hazırlıklara başlayan CHP'nin kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T16:28+0300

2023-03-07T16:28+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

poster

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Afişte, Ali İsmail Korkmaz, Sinan Ateş, Enes Kara, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, öldürülen trans kadın Hande Kader, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba ve Türk Lirası gibi isim ve sembollerin yer alması dikkat çekti.Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında partisinin grup toplantılarına veda ettiğini duyurmuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, poster