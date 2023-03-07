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Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinden ilk poster
Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinden ilk poster
14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için hazırlıklara başlayan CHP'nin kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T16:28+0300
2023-03-07T16:37+0300
politika
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Afişte, Ali İsmail Korkmaz, Sinan Ateş, Enes Kara, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, öldürülen trans kadın Hande Kader, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba ve Türk Lirası gibi isim ve sembollerin yer alması dikkat çekti.Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında partisinin grup toplantılarına veda ettiğini duyurmuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, poster
kemal kılıçdaroğlu, poster

Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibinden ilk poster

16:28 07.03.2023 (güncellendi: 16:37 07.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© CHP
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14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için hazırlıklara başlayan CHP'nin kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.
Afişte, Ali İsmail Korkmaz, Sinan Ateş, Enes Kara, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, öldürülen trans kadın Hande Kader, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba ve Türk Lirası gibi isim ve sembollerin yer alması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında partisinin grup toplantılarına veda ettiğini duyurmuştu.
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