Kılıçdaroğlu: Evleri yıkılanlardan 5 kuruş istemeye hiç kimsenin hakkı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için bölgede yapılacak konutlarla... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:11+0300

2023-03-07T17:11+0300

2023-03-07T17:19+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'teki makamında Parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.Gazetecilerin, bir daha grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Meclis'te olmayacağını, daha önce yaptıkları gibi dışarıda çiftçilerle, esnafla buluşacaklarını söyledi.'Toplum çok ayrıştı'Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "İngiliz, Amerikan basını sizi, 'Türkiye'nin sakin gücü, Türkiye'nin Gandi'si' diye tüm dünyaya duyurdu. Ne hissediyorsunuz?" sorusuna, şöyle karşılık verdi:Sakinliğini nasıl koruduğuna dair soruyu Kılıçdaroğlu, "Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmadan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız bir sorun kalmıyor." diye yanıtladı.'Dördüncü kez deprem bölgesine gideceğim'İzleyeceği yol haritası ve destek için her partiyi ziyaret edip etmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, önce deprem bölgesine gideceğini kaydetti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, henüz tarihin belli olmadığını ancak dördüncü kez bölgeye gideceğini belirterek, şimdi barınma ve su gibi farklı sorunların da olduğunu anlattı.Koşulların iyi olmadığını ve bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor, benim görevim de o sorunları dillendirmek, siyasal iktidarın görevi de o sorunlara çözüm üretmek. Ama şu ana kadar sağlıklı bir çözüm üretildiğini görmüyoruz. Çadırdan tutun, müdahaleye kadar pek çok alanda sorun var. Bir eşgüdüm eksikliği var, koordinasyon yok." diye konuştu.Konuyla ilgili sorunları çözmek için bir çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, çalışmalarının bulunduğunu, konuyla ilgili jeofizik uzmanlarını, mimarları, mühendisleri dinlediklerini aktardı.Onların da farklı bir pencereden baktığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim aklımıza gelmeyen, çevre mühendisinin aklına gelebiliyor. Bunların bütüncül bir anlayışla ele alınıp çözülmesi lazım." dedi.Depremzedeler için bölgede yapılacak evlere dair dair değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Endişem yok'Deprem bölgesinde seçimin sağlıklı gerçekleştirilmesine dair endişe taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, bir endişesi bulunmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, sandık başında her partinin bir temsilcisi bulunacağına işaret etti.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Deprem bölgesinden ayrılan 3 milyonluk bir kitle olduğundan bahsediliyor." ifadesi üzerine, dönüşlerin olup olmayacağını basın mensupları gibi kendilerinin de izlediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun, depremzedelerin oylarını nerede kullanacağına dair bir karar alıp almayacağını da izleyeceklerini bildirdi.Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Cumhur İttifakı üyelerinden tebrik telefonu alıp almadığına dair soru üzerine de "Hayır" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Parlamento muhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

