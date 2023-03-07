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Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım
Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım" dedi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım

13:42 07.03.2023 (güncellendi: 13:50 07.03.2023)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım" dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım, bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları ele almak kolay olmadı. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum.
Bu deliliği hep birlikte yapacağız. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Akşener ile yapacağız bu deliliği. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor, bu bilinsin istiyorum, müteşekkirim. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da bilir.
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