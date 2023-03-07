Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım

Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım, bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları ele almak kolay olmadı. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun.