https://sputniknews.com.tr/20230307/kayseri-valiliginden-depremle-ilgili-asilsiz-paylasim-uyarisi-1067954265.html
Kayseri Valiliği'nden depremle ilgili 'asılsız paylaşım' uyarısı
Kayseri Valiliği'nden depremle ilgili 'asılsız paylaşım' uyarısı
Kayseri Valiliği, İncesu ilçesindeki depremle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T21:02+0300
2023-03-07T21:02+0300
2023-03-07T21:04+0300
dünya
kayseri
kayseri valiliği
sosyal medya
deprem
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Kayseri Valiliği, depremle ilgili asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka amaçlarla yaptıkları asılsız paylaşımların, vatandaşlar arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.Vatandaşlardan, ülkenin geçtiği zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları istenilen açıklamada, Valilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
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kayseri, kayseri valiliği, sosyal medya, deprem
kayseri, kayseri valiliği, sosyal medya, deprem
Kayseri Valiliği'nden depremle ilgili 'asılsız paylaşım' uyarısı
21:02 07.03.2023 (güncellendi: 21:04 07.03.2023) Abone ol
Kayseri Valiliği, İncesu ilçesindeki depremle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kayseri Valiliği, depremle ilgili asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka amaçlarla yaptıkları asılsız paylaşımların, vatandaşlar arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ülkenin geçtiği zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları istenilen açıklamada, Valilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.