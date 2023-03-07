https://sputniknews.com.tr/20230307/kahramanmarasta-cadir-kenti-su-basti-1067918972.html

Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı

Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı

Deprem bölgesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çadır kentlerde yaşayan depremzedeler ise AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle geceyi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T07:08+0300

2023-03-07T07:08+0300

2023-03-07T07:08+0300

türkiye

deprem

çadır

çadır kent

depremzede

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

su baskını

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Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı. Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.Meteoroloji'nin "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları rüzgarda yıkılmış, devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savrulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230307/meteorolojiden-deprem-bolgesine-kuvvetli-yagis-uyarisi-1067918236.html

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deprem, çadır, çadır kent, depremzede, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), su baskını