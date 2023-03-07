https://sputniknews.com.tr/20230307/kahramanmarasta-cadir-kenti-su-basti-1067918972.html
Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı
Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı
Deprem bölgesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çadır kentlerde yaşayan depremzedeler ise AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle geceyi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T07:08+0300
2023-03-07T07:08+0300
2023-03-07T07:08+0300
türkiye
deprem
çadır
çadır kent
depremzede
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
su baskını
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Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı. Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.Meteoroloji'nin "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları rüzgarda yıkılmış, devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savrulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/meteorolojiden-deprem-bolgesine-kuvvetli-yagis-uyarisi-1067918236.html
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deprem, çadır, çadır kent, depremzede, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), su baskını
deprem, çadır, çadır kent, depremzede, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), su baskını
Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı
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Deprem bölgesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çadır kentlerde yaşayan depremzedeler ise AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı.
Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.
Meteoroloji'nin "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.
Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları rüzgarda yıkılmış, devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savrulmuştu.