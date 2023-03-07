https://sputniknews.com.tr/20230307/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1067932461.html
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T13:07+0300
2023-03-07T13:07+0300
2023-03-07T13:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066787211_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c98eb02c2fb672e7ad4c330611ad55c1.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066787211_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_92467f5778d12cf0dd6425d839037d28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:07 07.03.2023 (güncellendi: 13:09 07.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.