https://sputniknews.com.tr/20230307/kahramanmaras-cumhuriyet-bassavciligi-cenazelerle-ilgili-kimliklendirme-calismalari-suruyor-1067953444.html

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yaşamını yitirmiş kişilere ait kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T20:47+0300

2023-03-07T20:47+0300

2023-03-07T20:47+0300

kahramanmaraş

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kimlik tespiti

kimlik

cenaze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067244484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b7390a365db18fc3e5f46b7514cbb0a6.jpg

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerle ilgili Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin '5 Mart tarihli deprem bölgesi raporu'nun Kahramanmaraş'la ilgili bölümünde, 'adli tıp alanında çalışmaların Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı olmak üzere iki birimde yapıldığı' ve 'mezarlık alanına ilk günlerde getirilen kimliksiz cenazelerin defnedildiği yerler ile mezarlık görevlilerinin kayıtlarındaki farklılık nedeniyle 425 cenazede mezar açma işlemi yapılarak kimliklendirme için yeniden örnek alınmasına başlandığının' belirtilmesi, raporun yazılı basında ve sosyal mecralarda paylaşılması nedeniyle basın açıklaması yapılmasının gereğinin doğduğu ifade edildi.Afetin ardından depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, 7 yerde depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik tespiti işlemleri yapıldığı, kimliği tespit edilemeyen cesetlerden kan örneği alınarak DNA incelemesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği belirtildi.Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, kimlik tespiti, kimlik, cenaze