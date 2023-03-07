https://sputniknews.com.tr/20230307/jeoloji-profesoru-inan-artcilar-2-yila-kadar-uzanabilir-depremlere-alisik-olmaliyiz-1067949958.html

Jeoloji Profesörü İnan: Artçılar 2 yıla kadar uzanabilir, depremlere alışık olmalıyız

Jeoloji Profesörü İnan: Artçılar 2 yıla kadar uzanabilir, depremlere alışık olmalıyız

Jeoloji Profesörü İnan, Türkiye'de her yıl 24 binden fazla deprem olduğunun altını çizerek, "Buna alışık olmalıyız. Biz Doğu Anadolu fayında büyük bir deprem... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T18:49+0300

2023-03-07T18:49+0300

2023-03-07T18:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

artçı

malatya

jeoloji

fay

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce insan hayatını kaybetti. Depremlerin ardından bazı bölgelerin tamamı neredeyse enkaz yığınına dönerken, çok sayıda vatandaş da çevre illere göç etmez zorunda kaldı. Ana depremlerin ardından artçı sarsıntılar da devam ederken, vatandaşlar bilim insanlarından gelen açıklamaları bekliyor.‘Türkiye'de her yıl 24 binden fazla deprem oluyor’Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selim İnan, Kahramanmaraş'ı depremleri ve depremin zararlarını en aza indirmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İnan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi:‘Biz gerçekten şaşkınız’İlk depremi bekledikleri için şaşırmadıklarını kaydeden İnan, “Bizi asıl şaşırtan olay hemen o depremden 9 saat sonra Pazarcık'ın hemen kuzeyinde bulunan Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi oldu. Biz gerçekten o depremin olmasıyla büyük bir sürprize uğradık. Bunu beklemiyorduk. Oda birinci depremde hasar görmüş olan bölgelerin tamamen de yıkılmasına neden oldu. Birinci depremin ilk arazi çalışmalarına baktığımızda yüzey uzunluğunun çok fazla olduğunu tahmin edemedik. En fazla 100-150 kilometre olabilir dedik fakat günler geçtikçe araziden gelen veriler Doğu Anadolu fayının 317 kilometre boyunca kırıldığını gördük. Elbistan'daki fay ise yaklaşık 170 kilometre boyunca kırıldı. Dolayısıyla çok büyük bir kırık söz konusu. Depremler bu kırıkların uzunluğuna bağlı olarak büyüklükleri artar. Ya da büyük depremler çok uzun yüzey kırığı oluştururlar. Dolayısıyla bu bölgede 11 tane kenti etkileyen bu deprem çok büyük bir depremdi. Biz gerçekten çok şaşkınız” ifadelerini kullandı.‘Depremlerin gününü, saatini bilmek mümkün değil’İnan, Kahramanmaraş'ın ardından en son Hatay'da 2 depremin olduğunu hatırlattı:‘Azalarak devam ederler ama arada bir pik yaparlar’Artçıların depremin doğasında olduğunu dile getiren İnan, sözlerine şöyle devam etti:‘Zemin sağlam, binamız kaliteliyse depremden korkmayacağız’Türkiye'deki birçok deprem bölgesine gittiğini belirten İnan, “Orada yaptığımız incelemelerde binalarda kullanılan çimentonun da demirin de son derece kalitesi olduğunu gördük. Bina yaparken en önemli şeylerden biri de zemindir. Eğer zemininiz gevşek, sulu bir zeminse bu sefer binanız sağlam dahi olsa büyük bir sallantı da yıkılır. Dolayısıyla zemin ve bina kalitesini sağlam yaptığımız sürece depremden korkmayacağız. Eğer buralara bu yüksek binaları diktirmeseydik bunlar olmazdı. Hatay'da bunlar çok belirgin. Gevşek zeminin üzerine çok katlı binaları yerleştirmişler. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta, Adıyaman ovasında öyle. Bu binaları böyle yerleştirdiğiniz zaman siz depremi zaten çağırıyorsunuz. Ancak o gevşek arazileri ekim alanı olarak kullansak, binaları zemini daha sağlam yerlere ve az katlı yapsak bunları yaşamayız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230302/jeoloji-muhendisi-dr-imamoglu-palu-bingol-hattina-dikkat-cekti-yogun-bir-hareketlilik-var-1067722092.html

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