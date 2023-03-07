https://sputniknews.com.tr/20230307/italyan-basini-abdnin-nato-genel-sekreterligi-icin-bir-numarali-adayi-abden-von-der-leyen-1067955577.html

İtalyan basını: ABD'nin NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı adayı AB'den von der Leyen

İtalyan basını: ABD'nin NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı adayı AB'den von der Leyen

La Repubblica'ya göre Biden yönetimi, Stoltenberg'den boşalacak NATO Genel Sekreterliği için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T22:04+0300

2023-03-07T22:04+0300

2023-03-07T22:20+0300

ukrayna krizi

ab

nato

ursula von der leyen

abd

jens stoltenberg

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Sonuncusu Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle olmak üzere üç kez uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmasını istemediğini söyleyen ve Ekim 2023 itibarıyla NATO Genel Sekreterliği'nden ayrılmaya hazırlanan Jens Stoltenberg'in olası halefi için bahisler yükseldi. Bir yandan Stoltenberg'in bir yıl daha NATO Genel Sekreteri kalmasını isteyen ABD yönetiminin ardından bu göreve getirmek için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestirdiği iddia edildi. Washington'ın NATO şefi olarak Brüksel'de ABD'nin baş lobicisi gibi çalışan ve AB ile Moskova arasında köprülerin tamamen atılmasına neden olacak ağırlıkta yaptırımlar çıkmasını sağlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i görmek istediği öne sürüldü.'Yeniden seçilemezse B Planı olarak değerlendiriyor'İtalya'nın La Repubblica gazetesi, Washington'ın NATO Genel Sekreterliği için baş adayının von der Leyen olduğunu, AB'nin bir numaralı yetkilisinin yeniden Komisyon Başkanı seçilemezse, B Planı olarak NATO Genel Sekreteri olabileceğini yazdı. Habere göre Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmeye bir itirazı olmayan von der Leyen, ABD'nin kendisinden yana tutumundan ötürü bu fırsatın giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle NATO'nun başına geçmeyi de değerlendiriyor.Biden, NATO'nun yüzü olarak bir kadını görmek istiyorABD Başkanı Joe Biden, ittifakın ilk kadın genel sekreterini seçme zamanının geldiğinden uzun zamandır söz ediyor. 'Görevin gerektirdiği tüm özelliklere sahip'Aynı zamanda Almanya'nın eski savunma bakanı olan barones ve jinekolog von der Leyen'in bu görevin gerektirdiği tüm yetkinliğe ve özelliğe sahip olduğu belirtilen haberde, AB Komisyonu Başkanı'nın Kanada ve ABD ziyaretlerinin bu açıdan değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.'Hem Stoltenberg uzatsın hem de sonra von der Leyen gelsin'Von der Leyen'in Washington açısından her bakımdan ideal aday olduğu aktarılan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı'nın 5 yıllık görev süresinin 2024 yazında dolması, ABD'nin, eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'e bir yıl daha göreve devam etmesi için baskı yapmasına alan açacak.

https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-nato-genel-sekreterligine-onde-gelen-bir-ukraynali-nazi-isbirlikcisinin-torununu-istiyor-1063192569.html

https://sputniknews.com.tr/20230213/stoltenberg-nato-2014ten-beri-ukraynada-silahli-catismaya-hazirlaniyordu-1066990703.html

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ab, nato, ursula von der leyen, abd, jens stoltenberg