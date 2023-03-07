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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/italyan-basini-abdnin-nato-genel-sekreterligi-icin-bir-numarali-adayi-abden-von-der-leyen-1067955577.html
İtalyan basını: ABD'nin NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı adayı AB'den von der Leyen
İtalyan basını: ABD'nin NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı adayı AB'den von der Leyen
La Repubblica'ya göre Biden yönetimi, Stoltenberg'den boşalacak NATO Genel Sekreterliği için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:04+0300
2023-03-07T22:20+0300
ukrayna krizi
ab
nato
ursula von der leyen
abd
jens stoltenberg
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Sonuncusu Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle olmak üzere üç kez uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmasını istemediğini söyleyen ve Ekim 2023 itibarıyla NATO Genel Sekreterliği'nden ayrılmaya hazırlanan Jens Stoltenberg'in olası halefi için bahisler yükseldi. Bir yandan Stoltenberg'in bir yıl daha NATO Genel Sekreteri kalmasını isteyen ABD yönetiminin ardından bu göreve getirmek için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestirdiği iddia edildi. Washington'ın NATO şefi olarak Brüksel'de ABD'nin baş lobicisi gibi çalışan ve AB ile Moskova arasında köprülerin tamamen atılmasına neden olacak ağırlıkta yaptırımlar çıkmasını sağlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i görmek istediği öne sürüldü.'Yeniden seçilemezse B Planı olarak değerlendiriyor'İtalya'nın La Repubblica gazetesi, Washington'ın NATO Genel Sekreterliği için baş adayının von der Leyen olduğunu, AB'nin bir numaralı yetkilisinin yeniden Komisyon Başkanı seçilemezse, B Planı olarak NATO Genel Sekreteri olabileceğini yazdı. Habere göre Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmeye bir itirazı olmayan von der Leyen, ABD'nin kendisinden yana tutumundan ötürü bu fırsatın giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle NATO'nun başına geçmeyi de değerlendiriyor.Biden, NATO'nun yüzü olarak bir kadını görmek istiyorABD Başkanı Joe Biden, ittifakın ilk kadın genel sekreterini seçme zamanının geldiğinden uzun zamandır söz ediyor. 'Görevin gerektirdiği tüm özelliklere sahip'Aynı zamanda Almanya'nın eski savunma bakanı olan barones ve jinekolog von der Leyen'in bu görevin gerektirdiği tüm yetkinliğe ve özelliğe sahip olduğu belirtilen haberde, AB Komisyonu Başkanı'nın Kanada ve ABD ziyaretlerinin bu açıdan değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.'Hem Stoltenberg uzatsın hem de sonra von der Leyen gelsin'Von der Leyen'in Washington açısından her bakımdan ideal aday olduğu aktarılan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı'nın 5 yıllık görev süresinin 2024 yazında dolması, ABD'nin, eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'e bir yıl daha göreve devam etmesi için baskı yapmasına alan açacak.
https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-nato-genel-sekreterligine-onde-gelen-bir-ukraynali-nazi-isbirlikcisinin-torununu-istiyor-1063192569.html
https://sputniknews.com.tr/20230213/stoltenberg-nato-2014ten-beri-ukraynada-silahli-catismaya-hazirlaniyordu-1066990703.html
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ab, nato, ursula von der leyen, abd, jens stoltenberg
ab, nato, ursula von der leyen, abd, jens stoltenberg

İtalyan basını: ABD'nin NATO Genel Sekreterliği için bir numaralı adayı AB'den von der Leyen

22:04 07.03.2023 (güncellendi: 22:20 07.03.2023)
© AFP 2023 / LUKAS BARTHJoe Biden-EU
Joe Biden-EU - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / LUKAS BARTH
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La Repubblica'ya göre Biden yönetimi, Stoltenberg'den boşalacak NATO Genel Sekreterliği için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestirdi.
Sonuncusu Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle olmak üzere üç kez uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmasını istemediğini söyleyen ve Ekim 2023 itibarıyla NATO Genel Sekreterliği'nden ayrılmaya hazırlanan Jens Stoltenberg'in olası halefi için bahisler yükseldi. Bir yandan Stoltenberg'in bir yıl daha NATO Genel Sekreteri kalmasını isteyen ABD yönetiminin ardından bu göreve getirmek için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestirdiği iddia edildi.
Washington'ın NATO şefi olarak Brüksel'de ABD'nin baş lobicisi gibi çalışan ve AB ile Moskova arasında köprülerin tamamen atılmasına neden olacak ağırlıkta yaptırımlar çıkmasını sağlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i görmek istediği öne sürüldü.

'Yeniden seçilemezse B Planı olarak değerlendiriyor'

İtalya'nın La Repubblica gazetesi, Washington'ın NATO Genel Sekreterliği için baş adayının von der Leyen olduğunu, AB'nin bir numaralı yetkilisinin yeniden Komisyon Başkanı seçilemezse, B Planı olarak NATO Genel Sekreteri olabileceğini yazdı.
Habere göre Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmeye bir itirazı olmayan von der Leyen, ABD'nin kendisinden yana tutumundan ötürü bu fırsatın giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle NATO'nun başına geçmeyi de değerlendiriyor.

Biden, NATO'nun yüzü olarak bir kadını görmek istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ittifakın ilk kadın genel sekreterini seçme zamanının geldiğinden uzun zamandır söz ediyor.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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ABD, NATO Genel Sekreterliğine önde gelen bir Ukraynalı Nazi işbirlikçisinin torununu istiyor
8 Kasım 2022, 16:50

'Görevin gerektirdiği tüm özelliklere sahip'

Aynı zamanda Almanya'nın eski savunma bakanı olan barones ve jinekolog von der Leyen'in bu görevin gerektirdiği tüm yetkinliğe ve özelliğe sahip olduğu belirtilen haberde, AB Komisyonu Başkanı'nın Kanada ve ABD ziyaretlerinin bu açıdan değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Stoltenberg: NATO 2014'ten beri Ukrayna'da silahlı çatışmaya hazırlanıyordu
13 Şubat, 21:35

'Hem Stoltenberg uzatsın hem de sonra von der Leyen gelsin'

Von der Leyen'in Washington açısından her bakımdan ideal aday olduğu aktarılan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı'nın 5 yıllık görev süresinin 2024 yazında dolması, ABD'nin, eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'e bir yıl daha göreve devam etmesi için baskı yapmasına alan açacak.
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