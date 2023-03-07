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https://sputniknews.com.tr/20230307/istanbulda-es-zamanli-uyusturucu-operasyonu-1067919780.html
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T07:40+0300
2023-03-07T07:40+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucuyla mücadele
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucuyla mücadele
istanbul, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucuyla mücadele

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

07:40 07.03.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞİstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ
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İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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