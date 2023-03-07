https://sputniknews.com.tr/20230307/istanbulda-dezenfektan-diye-satilan-3-ton-150-litre-alkollu-sivi-ele-gecirildi-1067922966.html
İstanbul’da dezenfektan diye satılan 3 ton 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi
İstanbul’da dezenfektan diye satılan 3 ton 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi
İstanbul’da dezenfektan adı altında üretilen ve sahte alkol imalatçılarına pazarlandığı ileri sürülen 3 ton 150 litre etanol ya da metanol olduğu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T10:00+0300
2023-03-07T10:00+0300
2023-03-07T10:00+0300
türkiye
istanbul
dezenfektan
sahte
alkollü içki
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de bir adreste dezenfektan adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği bilgisine ulaştı.Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adresi takibe alan polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan izleme ve takibin devamında 3 Mart’ta iş yerine operasyon düzenlendi, depoda arama yapıldı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda kolilere konulmuş 5’er litrelik bidonlar içinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lirayı bulan toplam 3 ton 150 litre etanol ya da metanol olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları tespit edildi. Üretimi yapılan etil alkol sıvıların, farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan şahıslara 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/bu-ara-kor-olan-cok-deyip-sahte-icki-sattilar-23-supheli-hakkinda-46-yila-kadar-hapis-istendi-1065581211.html
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istanbul, dezenfektan, sahte, alkollü içki
istanbul, dezenfektan, sahte, alkollü içki
İstanbul’da dezenfektan diye satılan 3 ton 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi
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İstanbul’da dezenfektan adı altında üretilen ve sahte alkol imalatçılarına pazarlandığı ileri sürülen 3 ton 150 litre etanol ya da metanol olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de bir adreste dezenfektan adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği bilgisine ulaştı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adresi takibe alan polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan izleme ve takibin devamında 3 Mart’ta iş yerine operasyon düzenlendi, depoda arama yapıldı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda kolilere konulmuş 5’er litrelik bidonlar içinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lirayı bulan toplam 3 ton 150 litre etanol ya da metanol olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları tespit edildi.
Üretimi yapılan etil alkol sıvıların, farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan şahıslara 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği belirlendi.