https://sputniknews.com.tr/20230307/istanbul-icin-risk-raporu-adi-derelerle-anilan-semtler-daha-riskli-1067920380.html

İstanbul için risk raporu: Adı derelerle anılan semtler daha riskli

İstanbul için risk raporu: Adı derelerle anılan semtler daha riskli

İBB yönetimi tarafından 2007 ile 2009 yılları arasında Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde 4 bin 364 adet mekanik sondaj yapılara hazırlanan... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T08:16+0300

2023-03-07T08:16+0300

2023-03-07T08:16+0300

türkiye

istanbul

deprem

dere

dere yatağı

riskli alan

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu. İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek.Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, 2007 ile 2009 arasında dönemin İBB yönetimi öncülüğünde Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde tamamlanan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli zemine sahip yerler tek tek sıralanmış. Çalışmada, zemin sıvılaşma özelliği bulunan bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapılıyor.En riskli bölgelerToplam 700 kilometrekarelik alanda 4 bin 364 adet mekanik sondaj çalışması ile hayata geçirilen araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösterilmiş. “Şişme potansiyeli açısından Güngören formasyonu diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Şişme oranı ortalama yüzde 2’den büyük olan formasyonlar Güngören, Çukurçeşme ve Gürpınar formasyonlarıdır” tespitine yer verilen araştırmada, sıvılaşma riski en yüksek yerlerden birinin de Sarayburnu’ndan Unkapanı Köprüsü’ne uzanan kıyı bandı olduğuna dikkat çekilmiş:Raporda Anadolu Yakası’na ilişkin bulgular ise şöyle sıralanıyor:

türkiye

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Sputnik Türkiye

istanbul, deprem, dere, dere yatağı, riskli alan, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)