https://sputniknews.com.tr/20230307/ispanyada-sirketlerin-yonetim-kurullarinin-yuzde-40-oranda-kadinlardan-olusmasi-yasalasacak-1067924421.html

İspanya'da şirketlerin yönetim kurullarının yüzde 40 oranda kadınlardan oluşması yasalaşacak

İspanya'da şirketlerin yönetim kurullarının yüzde 40 oranda kadınlardan oluşması yasalaşacak

İspayna'da hükümetin cinsiyet eşitliğine yönelik bir adım olarak şirket yönetim kurullarında en az yüzde 40 kadın temsilini zorunlu kılan yasayı çıkarmaya... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:21+0300

2023-03-07T10:21+0300

2023-03-07T10:21+0300

dünya

ispanya

kadın

yasa

pedro sanchez

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e göre cinsiyet kotası yasası Kongre'ye gönderilmeden önce 7 Mart'ta yapılacak haftalık bakanlar kurulu toplantısında onaylanacak.Duyuru, Dünya Kadınlar Günü öncesinde Sosyalist Parti tarafından düzenlenen mitingde yapıldı.Hükümetten yapılan ayrı bir açıklamaya göre yasa, yönetim kurullarının 'en az temsil edilen cinsiyetten' en az yüzde 40 üyeye sahip olmasını ve üst yönetimin de benzer bir eşitliğe sahip olmasını şart koşacak.Reuters'a göre seçim listeleri, şirketlerin yönetim kurulları ve meslek odalarının yönetim kurulları, Eşit Temsil Yasası kapsamında cinsiyet eşitliği gerekliliklerine tabi olacak.Yasaya göre, 250'den fazla çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon euro olan borsaya kayıtlı her şirketin yönetiminde yüzde 40 oranında kadın bulunması gerekiyor. Ayrıca hükümet, seçimlerde tüm siyasi listelerde kadın ve erkek adayların dönüşümlü olarak yer almasını zorunlu kılacak ve bakanlar kurulu için yüzde 40'lık bir kota belirleyecek.Daha önce kendini 'feminist' olarak tanımayan Başbakan Sanchez, yaptığı açıklamada hükümetin 'sadece feminizm lehine değil, tüm İspanyol toplumu lehine bir adım attığını' söyledi.Sanchez, "Eğer toplumun yarısını temsil ediyorlarsa, siyasi ve ekonomik gücün yarısı da kadınların olmalı" ifadelerini kullandı.Aralık ayında İspanya, ücretli regl iznine izin veren yasayı kabul eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.Ayrıca ülkedeki milletvekilleri trans haklarını koruyan yasa tasarısını da kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230217/avrupada-ilk-ispanyada-calisan-kadinlara-agrili-regl-gecirdiklerinde-ucretli-izin-hakki-verildi-1067173128.html

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