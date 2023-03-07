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https://sputniknews.com.tr/20230307/iranda-kiz-ogrencilerin-zehirlenmesiyle-ilgili-ilk-gozaltilar-1067939259.html
İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltılar
İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltılar
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkede son birkaç aydır kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltı uygulamalarının gerçekleştiğini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:12+0300
2023-03-07T15:12+0300
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iran
öğrenci
zehirlenme
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İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkeyi son birkaç aydır etkisi altına alan kız öğrencilerin zehirlenmeleriyle ilgili ilk gözaltıların yapıldığını söyledi.Devlet televizyonuna konuşan Mirahmedi, "İstihbarat kurumlarının istihbarat ve soruşturma tedbirlerine göre beş ilde bir dizi şahıs gözaltına alındı ve ilgili kurumlar eksiksiz bir soruşturma yürütüyor" dedi.Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü.O günden bu yana ilde onlarca kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/iranin-6-eyaletinde-onlarca-kiz-ogrenci-daha-zehirlendi-1067849913.html
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iran, öğrenci, zehirlenme
iran, öğrenci, zehirlenme

İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltılar

15:12 07.03.2023
© AAİran - Ambulans
İran - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkede son birkaç aydır kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltı uygulamalarının gerçekleştiğini duyurdu.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkeyi son birkaç aydır etkisi altına alan kız öğrencilerin zehirlenmeleriyle ilgili ilk gözaltıların yapıldığını söyledi.
Devlet televizyonuna konuşan Mirahmedi, "İstihbarat kurumlarının istihbarat ve soruşturma tedbirlerine göre beş ilde bir dizi şahıs gözaltına alındı ve ilgili kurumlar eksiksiz bir soruşturma yürütüyor" dedi.
Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü.
O günden bu yana ilde onlarca kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.
İran - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
DÜNYA
İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
Dün, 04:57
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