https://sputniknews.com.tr/20230307/iranda-kiz-ogrencilerin-zehirlenmesiyle-ilgili-ilk-gozaltilar-1067939259.html

İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltılar

İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltılar

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkede son birkaç aydır kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili ilk gözaltı uygulamalarının gerçekleştiğini... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T15:12+0300

2023-03-07T15:12+0300

2023-03-07T15:12+0300

dünya

iran

öğrenci

zehirlenme

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İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkeyi son birkaç aydır etkisi altına alan kız öğrencilerin zehirlenmeleriyle ilgili ilk gözaltıların yapıldığını söyledi.Devlet televizyonuna konuşan Mirahmedi, "İstihbarat kurumlarının istihbarat ve soruşturma tedbirlerine göre beş ilde bir dizi şahıs gözaltına alındı ve ilgili kurumlar eksiksiz bir soruşturma yürütüyor" dedi.Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü.O günden bu yana ilde onlarca kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/iranin-6-eyaletinde-onlarca-kiz-ogrenci-daha-zehirlendi-1067849913.html

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iran, öğrenci, zehirlenme