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İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür
Millet İttifakı'nın "cumhurbaşkanı yardımcıları" olacakları duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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mansur yavaş
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben bir teşekkür mesajı paylaştı.Ortak mesajda, şu ifadelere yer verildi:
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, ekrem imamoğlu

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür

01:05 07.03.2023
© Twitter İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Twitter
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Millet İttifakı'nın "cumhurbaşkanı yardımcıları" olacakları duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben bir teşekkür mesajı paylaştı.
Ortak mesajda, şu ifadelere yer verildi:

Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz."

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