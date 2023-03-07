https://sputniknews.com.tr/20230307/imamoglu-ve-yavastan-aksenere-tesekkur-1067913662.html
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür
Millet İttifakı'nın "cumhurbaşkanı yardımcıları" olacakları duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:05+0300
2023-03-07T01:05+0300
2023-03-07T01:05+0300
türkiye
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben bir teşekkür mesajı paylaştı.Ortak mesajda, şu ifadelere yer verildi:
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, ekrem imamoğlu
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür
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Millet İttifakı'nın "cumhurbaşkanı yardımcıları" olacakları duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben bir teşekkür mesajı paylaştı.
Ortak mesajda, şu ifadelere yer verildi:
Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz."