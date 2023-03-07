https://sputniknews.com.tr/20230307/ilk-evim-ilk-is-yerim-ve-ilk-evim-arsa-projelerinin-kura-cekimleri-yeniden-basladi-1067924018.html

'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projelerinin kura çekimleri yeniden başladı

'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projelerinin kura çekimleri yeniden başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim'... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:16+0300

2023-03-07T10:16+0300

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türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

toki

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.Açıklamada, 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/ilk-evim-arsa-projesinde-kura-cekimi-bugun-basliyor-1066431701.html

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