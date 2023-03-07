https://sputniknews.com.tr/20230307/ihracatcilar-meclisi-baskani-gultepe-deprem-bolgesinde-bir-maas-da-devlet-vermeli-1067924111.html

İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe: Deprem bölgesinde bir maaş da devlet vermeli

İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe: Deprem bölgesinde bir maaş da devlet vermeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Deprem bölgesinde barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra işçilerin tekrar aynı bölgede çalışabilmesi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:19+0300

2023-03-07T10:19+0300

2023-03-07T10:19+0300

ekonomi

domates

ihracat

deprem

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Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Gültepe, deprem bölgesiyle ilgili, “Türkiye’nin GSYH’nın yüzde 10’nun, ihracatın da yüzde 8,5-9’unun gerçekleştiği bölgeden bahsediyoruz. İhracatımız deprem bölgesi etkisiyle Şubat’ta yüzde 6,5 eksi yazdı” diye konuştu.'6 ay boyunca bir maaş da devletimiz tarafından verilmeli'Deprem sonrası eskiyi kısa sürede yakalamak mümkün olmadığını ifade eden Gültepe, şunları söyledi:'Hiçbir şey için geç kalınmış değil'TİM Başkanı, beklenen Marmara depremiyle ilgili de, "İnsanlar sadece evlere bakıyor. Rica ediyorum, herkes aynı şekilde işletmesini kontrol ettirsin. Bazı işletmeler, bazı küçük sanayiler çok eski. Onların tekrar kontrol edilip, taşınacaksa taşınması, başka bir önlem alınması lâzım. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Başlamak bitirmenin yarısıdır” değerlendirmesini yaptı.Domates ihracatına kısıtlamaDomatese gelen ihracat kısıtlaması ile ilgili soruya ise Gültepe “Hiçbir şekilde istişare yapılmadan, insanlarla, işletmelerle, birlik başkanlarıyla, TİM Başkanı'yla konuşmadan, sektörün ne olduğuna bakmadan bir gecede yasak geldi. Sizin kontratlarınız var, sizin karşı tarafa teslim etmeniz gereken söz verdiğiniz ürünler var, kredileriniz var, bir sürü şey var. Sabah kalkıyorsunuz ihracat yasak" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/domates-ihracatina-14-nisana-kadar-kisitlama-getirildi-1067752225.html

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domates, ihracat, deprem