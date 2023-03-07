https://sputniknews.com.tr/20230307/ihracatcilar-meclisi-baskani-gultepe-deprem-bolgesinde-bir-maas-da-devlet-vermeli-1067924111.html
İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe: Deprem bölgesinde bir maaş da devlet vermeli
İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe: Deprem bölgesinde bir maaş da devlet vermeli
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Deprem bölgesinde barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra işçilerin tekrar aynı bölgede çalışabilmesi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T10:19+0300
2023-03-07T10:19+0300
2023-03-07T10:19+0300
ekonomi
domates
ihracat
deprem
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Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Gültepe, deprem bölgesiyle ilgili, “Türkiye’nin GSYH’nın yüzde 10’nun, ihracatın da yüzde 8,5-9’unun gerçekleştiği bölgeden bahsediyoruz. İhracatımız deprem bölgesi etkisiyle Şubat’ta yüzde 6,5 eksi yazdı” diye konuştu.'6 ay boyunca bir maaş da devletimiz tarafından verilmeli'Deprem sonrası eskiyi kısa sürede yakalamak mümkün olmadığını ifade eden Gültepe, şunları söyledi:'Hiçbir şey için geç kalınmış değil'TİM Başkanı, beklenen Marmara depremiyle ilgili de, "İnsanlar sadece evlere bakıyor. Rica ediyorum, herkes aynı şekilde işletmesini kontrol ettirsin. Bazı işletmeler, bazı küçük sanayiler çok eski. Onların tekrar kontrol edilip, taşınacaksa taşınması, başka bir önlem alınması lâzım. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Başlamak bitirmenin yarısıdır” değerlendirmesini yaptı.Domates ihracatına kısıtlamaDomatese gelen ihracat kısıtlaması ile ilgili soruya ise Gültepe “Hiçbir şekilde istişare yapılmadan, insanlarla, işletmelerle, birlik başkanlarıyla, TİM Başkanı'yla konuşmadan, sektörün ne olduğuna bakmadan bir gecede yasak geldi. Sizin kontratlarınız var, sizin karşı tarafa teslim etmeniz gereken söz verdiğiniz ürünler var, kredileriniz var, bir sürü şey var. Sabah kalkıyorsunuz ihracat yasak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/domates-ihracatina-14-nisana-kadar-kisitlama-getirildi-1067752225.html
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domates, ihracat, deprem
İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe: Deprem bölgesinde bir maaş da devlet vermeli
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Deprem bölgesinde barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra işçilerin tekrar aynı bölgede çalışabilmesi için ve moral motivasyon açısından, bir maaş işveren veriyorsa, özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca 1 maaş da devletimiz tarafından verilmeli" dedi.
Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Gültepe, deprem bölgesiyle ilgili, “Türkiye’nin GSYH’nın yüzde 10’nun, ihracatın da yüzde 8,5-9’unun gerçekleştiği bölgeden bahsediyoruz. İhracatımız deprem bölgesi etkisiyle Şubat’ta yüzde 6,5 eksi yazdı” diye konuştu.
'6 ay boyunca bir maaş da devletimiz tarafından verilmeli'
Deprem sonrası eskiyi kısa sürede yakalamak mümkün olmadığını ifade eden Gültepe, şunları söyledi:
“Deprem bölgesinde bazı işyerinde istihdam yüzde 50’ye yaklaştı. Fabrika içerisinde çalışanların kalabileceği alanlar oluşturduk, yaşam üniteleri oluşturmaya başladık. Barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra işçilerin tekrar aynı bölgede çalışabilmesi için ve moral motivasyon açısından, bir maaş işveren veriyorsa, özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca 1 maaş da devletimiz tarafından verilmeli. Böylece çok daha kısa sürede sanayinin, üretimin ve tarımın çarklarını çok daha kolay bir şekilde yukarıya doğru çıkarabiliriz.”
'Hiçbir şey için geç kalınmış değil'
TİM Başkanı, beklenen Marmara depremiyle ilgili de, "İnsanlar sadece evlere bakıyor. Rica ediyorum, herkes aynı şekilde işletmesini kontrol ettirsin. Bazı işletmeler, bazı küçük sanayiler çok eski. Onların tekrar kontrol edilip, taşınacaksa taşınması, başka bir önlem alınması lâzım. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Başlamak bitirmenin yarısıdır” değerlendirmesini yaptı.
Domates ihracatına kısıtlama
Domatese gelen ihracat kısıtlaması ile ilgili soruya ise Gültepe “Hiçbir şekilde istişare yapılmadan, insanlarla, işletmelerle, birlik başkanlarıyla, TİM Başkanı'yla konuşmadan, sektörün ne olduğuna bakmadan bir gecede yasak geldi. Sizin kontratlarınız var, sizin karşı tarafa teslim etmeniz gereken söz verdiğiniz ürünler var, kredileriniz var, bir sürü şey var. Sabah kalkıyorsunuz ihracat yasak" yanıtını verdi.