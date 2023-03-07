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HDP'li Buldan: Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz
HDP'li Buldan: Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz" dedi 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T14:41+0300
2023-03-07T14:41+0300
politika
pervin buldan
hdp
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı."Buldan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.Buldan, "Derdimizi basit hesaplar değil, önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna ifade etmek isterim" dedi.Buldan, konuşmasında "HDP tüm siyasi komploları bozacak üçüncü yolu daha da büyütecektir" ifadelerine yer verdi.
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pervin buldan, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
pervin buldan, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)

HDP'li Buldan: Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz

14:41 07.03.2023
© AA / Faruk KüçükHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA / Faruk Küçük
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğiz" dedi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı.
"Buldan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Buldan, "Derdimizi basit hesaplar değil, önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna ifade etmek isterim" dedi.
Buldan, konuşmasında "HDP tüm siyasi komploları bozacak üçüncü yolu daha da büyütecektir" ifadelerine yer verdi.
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