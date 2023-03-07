https://sputniknews.com.tr/20230307/hazine-ve-maliye-bakanligi-ek-butce-ihtiyaci-cikabilir-haberlerini-yalanladi-1067926172.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ek bütçe ihtiyacı çıkabilir' haberlerini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ek bütçe ihtiyacı çıkabilir' haberlerini yalanladı

Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T11:18+0300

2023-03-07T11:18+0300

2023-03-07T11:18+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

ek bütçe

yalanlama

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Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı mecralarda Bakanlığımızın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır." denildi.

türkiye

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hazine ve maliye bakanlığı, ek bütçe, yalanlama