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https://sputniknews.com.tr/20230307/hazine-ve-maliye-bakanligi-ek-butce-ihtiyaci-cikabilir-haberlerini-yalanladi-1067926172.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ek bütçe ihtiyacı çıkabilir' haberlerini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ek bütçe ihtiyacı çıkabilir' haberlerini yalanladı
Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T11:18+0300
2023-03-07T11:18+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
ek bütçe
yalanlama
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Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı mecralarda Bakanlığımızın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır." denildi.
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hazine ve maliye bakanlığı, ek bütçe, yalanlama
hazine ve maliye bakanlığı, ek bütçe, yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ek bütçe ihtiyacı çıkabilir' haberlerini yalanladı

11:18 07.03.2023
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© DHA
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Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.
Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı mecralarda Bakanlığımızın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır." denildi.
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