https://sputniknews.com.tr/20230307/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1067915627.html
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay Defne'de saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:43+0300
2023-03-07T01:43+0300
2023-03-07T01:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, hatay
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
01:43 07.03.2023 (güncellendi: 01:44 07.03.2023) Abone ol
AFAD, Hatay Defne'de saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.