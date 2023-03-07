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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1067915627.html
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay Defne'de saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, hatay
deprem, hatay

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

01:43 07.03.2023 (güncellendi: 01:44 07.03.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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AFAD, Hatay Defne'de saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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