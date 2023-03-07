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https://sputniknews.com.tr/20230307/goc-idaresi-baskanligi-bu-yil-sinir-disi-edilen-duzensiz-gocmen-sayisi-19-bin-405e-ulasti-1067951928.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Yılbaşından bu yana sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19.405'e ulaştı" açıklamasını yaptı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T19:50+0300
2023-03-07T19:54+0300
dünya
göç idaresi başkanlığı
göçmen
yasadışı göçmenler
göçmenler
düzensiz göç
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Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınırdışı edilen yasadışı göçmen sayısının 19 bin 405'e ulaştığını bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz ve sınır dışı işlemlerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.Buna göre, 1-6 mart tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu göçmen sınırdışı edildi.Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı. Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınırdışı edilen göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı.Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmenin sınırdışı edildiği belirtildi.
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göç idaresi başkanlığı, göçmen, yasadışı göçmenler, göçmenler, düzensiz göç
göç idaresi başkanlığı, göçmen, yasadışı göçmenler, göçmenler, düzensiz göç

Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı

19:50 07.03.2023 (güncellendi: 19:54 07.03.2023)
© AA / İlhami ErkılıçTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA / İlhami Erkılıç
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Yılbaşından bu yana sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19.405'e ulaştı" açıklamasını yaptı.
Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınırdışı edilen yasadışı göçmen sayısının 19 bin 405'e ulaştığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz ve sınır dışı işlemlerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Buna göre, 1-6 mart tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu göçmen sınırdışı edildi.
Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı. Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınırdışı edilen göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı.
Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmenin sınırdışı edildiği belirtildi.
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