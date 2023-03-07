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https://sputniknews.com.tr/20230307/gazprom-neft-2022de-rekor-miktarda-petrol-isledi-1067912293.html
Gazprom Neft, 2022'de rekor miktarda petrol işledi
Gazprom Neft, 2022'de rekor miktarda petrol işledi
Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in 2022’de 41 milyon ton ham petrol işlediği bildirildi. Bu rakam, şirket için rekor oldu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:44+0300
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türkiye
gazprom
oleg vedernikov
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Gazprom Neft Petrol ve Gaz İşleme Müdürü Oleg Vedernikov, “Tüm fabrikalarımızın, 2023’te teknolojik maksimumda çalışmasını planlıyoruz. Bu noktada, rafinerilerimizin bugünkü kapasitesinin sürmesi şartıyla, işleme verimliliğini ve derinliğini artırmak için uygulanan projeler sayesinde pazara daha fazla ürün verebileceğimizi kaydetmek önemli” açıklamasında bulundu.Şirketin jet yakıtı üretiminin, 2021’e kıyasla neredeyse hiç değişmediğinin altını çizen şirket yetkilisi, “Pandemi döneminde durum çok daha zordu” ifadesini kullandı.Vedernikov, dijital üretim planlama sisteminin ürün sepetini uyarlama fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.
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gazprom, oleg vedernikov
gazprom, oleg vedernikov

Gazprom Neft, 2022'de rekor miktarda petrol işledi

00:44 07.03.2023
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Sputnik
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Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in 2022’de 41 milyon ton ham petrol işlediği bildirildi. Bu rakam, şirket için rekor oldu.
Gazprom Neft Petrol ve Gaz İşleme Müdürü Oleg Vedernikov,Tüm fabrikalarımızın, 2023’te teknolojik maksimumda çalışmasını planlıyoruz. Bu noktada, rafinerilerimizin bugünkü kapasitesinin sürmesi şartıyla, işleme verimliliğini ve derinliğini artırmak için uygulanan projeler sayesinde pazara daha fazla ürün verebileceğimizi kaydetmek önemli” açıklamasında bulundu.
Şirketin jet yakıtı üretiminin, 2021’e kıyasla neredeyse hiç değişmediğinin altını çizen şirket yetkilisi, “Pandemi döneminde durum çok daha zordu” ifadesini kullandı.
Vedernikov, dijital üretim planlama sisteminin ürün sepetini uyarlama fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.
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