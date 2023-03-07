https://sputniknews.com.tr/20230307/fransada-ebeveynlere-cocuklarin-fotografini-paylasma-yasagi-geliyor-1067934765.html

Fransa'da ebeveynlere 'çocukların fotoğrafını paylaşma yasağı' geliyor

Fransa'da ebeveynlere 'çocukların fotoğrafını paylaşma yasağı' geliyor

Sosyal medyada en çok ilgi gören içerikler arasında çocuk videoları yer alıyor. Ancak bu durum, çocukların kendi rızaları dışında, ebeveynlerince çekilen... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T14:06+0300

2023-03-07T14:06+0300

2023-03-07T14:18+0300

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sosyal medya

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Fransa'da hazırlanan yeni bir yasa tasarısı, anne ve babaların çocuklarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmasını engellemeyi hedefliyor.Tasarının hazırlanmasında öncü kampanya gruplarından Ebeveynlik ve Dijital Eğitim Gözlemevi isimli kuruluşun direktörü Thomas Rohmer, çocuklarının görüntülerini paylaşan ebeveynlerin eylemlerini 'çevrimiçi istismar olarak tanımladı. Rohmer, "Çocuklara tokat atma ve diğer küçük düşürücü eylemlere karşı verilen mücadele başarılı bir şekilde yürütülürken, söz konusu bu uygulamalar dijital şiddete varan bir boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.Gözlemevi tarafından yürütülen bir araştırma, Fransa'daki her iki ebeveynden birinin Instagram ve TikTok'ta beğeni toplamak için çocuklarının görüntülerini paylaştığını, görüntüleri paylaşılan çocukların en az yüzde 90'ının 5 yaşından küçük olduğunu ortaya koydu.Ankete göre Fransa'daki ortalama bir çocuğun 13 yaşına gelene kadar en az bin 300 adet görüntüsü sosyal medyada paylaşılmış oluyor.Bebeğin yüzüne peynir dilimi atma akımı: 'Çocuklar beğeni için aşağılanıyor' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Rönesans Partisi üyesi milletvekili Bruna Studer yasa tasarısını, 'küçük çocukların sürekli olarak insanların gözleri önüne itilmesiyle ilgili endişelere' ve çocukların eğlence ve 'beğeni' amacıyla aşağılanmasına bir çözüm olarak masaya koyduklarını belirtti.Söz konusu 'endişeler', son zamanlarda 'peynir challenge'ı diye bilinen bir sosyal medya akımı ile yeniden gündeme geldi. Bu akıma katılan ebeveynler, çocuklarının yüzüne bir peynir dilimi atarak çocuğun buna verdiği tepkiye dair görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor.Studer yasa tasarısında ayrıca çocukların cinsel istismarına yönelik internet sayfalarında yer alan fotoğrafların yarısından fazlasının bizzat çocukların ebeveynlerince sosyal medyada paylaşılan görüntülerden oluştuğunu kaydetti. Bahsedilen görüntüler arasında, 'çıplak bebek ve spor kıyafet içerisindeki küçük kız çocuklarına' dair fotoğraflara işaret edildi. Fransa Çocuk İşlerinden Sorumlu Bakan Charlotte Caubel yasa tasarısını desteklediğini şu ifadelerle açıkladı:Tasarının bu hafta meclis gündemine alınması bekleniyor.Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde aile mahkemeleri ebeveynlerin çocuklarının görüntüleri üzerindeki haklarını kaldırma yetkisine sahip olacak. Bu durumda çocuğun 'yaşına ve olgunluk derecesine bağlı olarak' kendi görüntülerini internet üzerinde paylaşma kararına da dahil edilmesi gerekecek.

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fransa, çocuk, çocuk istismarı, ebeveyn, görüntü, sosyal medya