https://sputniknews.com.tr/20230307/fenerbahce---sevilla-macinin-hakemi-belli-oldu-1067931193.html

Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sevilla ile oynayacağı son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T12:45+0300

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spor

fenerbahçe

sevilla

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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.Sarı-lacivertli kulüp ilk maçta İspanya'da Sevilla'ya konuk olacak. Fenerbahçe 16 Mart'ta ise rövanşta Endülüs ekibini konuk edecek ve tur arayacak

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fenerbahçe, sevilla