https://sputniknews.com.tr/20230307/fenerbahce---sevilla-macinin-hakemi-belli-oldu-1067931193.html
Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sevilla ile oynayacağı son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T12:45+0300
2023-03-07T12:45+0300
2023-03-07T12:45+0300
spor
fenerbahçe
sevilla
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.Sarı-lacivertli kulüp ilk maçta İspanya'da Sevilla'ya konuk olacak. Fenerbahçe 16 Mart'ta ise rövanşta Endülüs ekibini konuk edecek ve tur arayacak
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, sevilla
Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sevilla ile oynayacağı son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Sarı-lacivertli kulüp ilk maçta İspanya'da Sevilla'ya konuk olacak. Fenerbahçe 16 Mart'ta ise rövanşta Endülüs ekibini konuk edecek ve tur arayacak