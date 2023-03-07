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https://sputniknews.com.tr/20230307/eytlilerin-yuzde-26si-basvuru-yapti-basvuru-sayisi-600-bini-gecti-1067946618.html
EYT'lilerin yüzde 26'sı başvuru yaptı, başvuru sayısı 600 bini geçti
EYT'lilerin yüzde 26'sı başvuru yaptı, başvuru sayısı 600 bini geçti
EYT'ye ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T17:23+0300
2023-03-07T17:55+0300
eyt
başvuru
ekonomi
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.TRT Haber'in aktardığına göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230303/eyt-basvuru-ekrani-acildi-basvuru-e-devletten-nasil-yapilir-1067753510.html
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eyt, başvuru, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt, başvuru, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

EYT'lilerin yüzde 26'sı başvuru yaptı, başvuru sayısı 600 bini geçti

17:23 07.03.2023 (güncellendi: 17:55 07.03.2023)
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© TRT Haber
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EYT'ye ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.
TRT Haber'in aktardığına göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
TÜRKİYE
EYT başvuru ekranı açıldı: Başvuru e-Devlet’ten nasıl yapılır?
3 Mart, 11:30
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