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Erivan'daki Ermenistan-Türkiye maçına Türk taraftarlar alınmayacak
Erivan'daki Ermenistan-Türkiye maçına Türk taraftarlar alınmayacak
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 25 Mart'ta Erivan'da Euro 2024 eleme turunda Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak maça Türk taraftarların... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T18:25+0300
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spor
ermenistan
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uefa
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Ermenistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA'nın aldığı özel kararla misafir takımın taraftarlarının stadyuma alınmayacağı belirtildi.Maçın biletlerinin dün itibarıyla satışa çıktığını bildiren federasyon, bilet satışının pasaport kontrolünün ardından yapılacağının ve bir kişinin en fazla iki bilet alabileceğinin altını çizdi. D Grubu'nda mücadele eden Türkiye ve Ermenistan'ın diğer rakipleri Hırvatistan, Galler ve Letonya.53 ülkenin mücadele edeceği turnuvada 10 grup bulunurken karşılaşmalar sonucunda puan sıralamasında ilk iki sırada bulunanlar adını finale yazdıracak.
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ermenistan, türkiye, uefa
ermenistan, türkiye, uefa

Erivan'daki Ermenistan-Türkiye maçına Türk taraftarlar alınmayacak

18:25 07.03.2023
© AATürkiye Ermenistan
Türkiye Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 25 Mart'ta Erivan'da Euro 2024 eleme turunda Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak maça Türk taraftarların alınmamasına karar verdi.
Ermenistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA'nın aldığı özel kararla misafir takımın taraftarlarının stadyuma alınmayacağı belirtildi.

Maçın biletlerinin dün itibarıyla satışa çıktığını bildiren federasyon, bilet satışının pasaport kontrolünün ardından yapılacağının ve bir kişinin en fazla iki bilet alabileceğinin altını çizdi.

D Grubu'nda mücadele eden Türkiye ve Ermenistan'ın diğer rakipleri Hırvatistan, Galler ve Letonya.

53 ülkenin mücadele edeceği turnuvada 10 grup bulunurken karşılaşmalar sonucunda puan sıralamasında ilk iki sırada bulunanlar adını finale yazdıracak.
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