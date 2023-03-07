https://sputniknews.com.tr/20230307/ekonomist-karakullukcu-turkiye-farkli-insaat-yapi-modellerini-sorgulamali-1067940495.html
Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı
Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe değişiklikler yaşanması gerektiğini belirten Günhan Karakullukçu, ‘Çelik yapılar betonarme... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:38+0300
2023-03-07T15:38+0300
2023-03-07T15:38+0300
seyir hali
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Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı
Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı
Ekonomist Günhan Karakullukçu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak çelik yapıların betonarme yapılara göre avantajlarını anlattı. Günhan Karakullukçu şu açıklamaları yaptı:"Çelik yapıların betonarme yapılara kıyasla birçok avantajı vardır. Örneğin, çelik yapılar büyük oranda fabrikalarda üretildiği için şantiyelerde oluşabilecek iş kazası riskleri düşüktür ya da imalat sırasında ortaya çıkabilecek kontrolsüzlükler ve hava şartlarının olumsuzlukları gibi problemler ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca unutmamız gereken bir diğer nokta ise, depremin kuvveti yapıların ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Çelik yapılar beton yapılardan daha hafif oldukları için deprem sırasında da daha güvenilir yapılardır."‘Çelik ve beton arasındaki fiyat farkı ortadan kalktı’Ekonomist Günhan Karakullukçu geçmişte betonarme ve çelik yapıları arasındaki fiyat farkının günümüzde ortadan kalktığını belirterek şu cümleleri kullandı:"Türkiye’de çimento ve hazır beton fiyatlarının döviz bazında 4 misli artmasından dolayı geçmişte bulunan çelik ve beton arasındaki çelik aleyhine fiyat farkının ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Her iki yapıların da maliyet bakımından birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki günlerde betonarme haricinde farklı inşaat yapı modellerini de sorgulaması ülkemiz için çok faydalı olacaktır."
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, deprem, konut, bina, аудио
radyo, deprem, konut, bina, аудио
Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe değişiklikler yaşanması gerektiğini belirten Günhan Karakullukçu, ‘Çelik yapılar betonarme yapılardan daha hafiftir ve depremin kuvveti yapıların ağırlıkları ile doğru orantılıdır’ diyerek bina yapılarında farklı alternatiflerin sorgulanması gerektiğini belirtti.
Ekonomist Günhan Karakullukçu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak çelik yapıların betonarme yapılara göre avantajlarını anlattı. Günhan Karakullukçu şu açıklamaları yaptı:
"Çelik yapıların betonarme yapılara kıyasla birçok avantajı vardır. Örneğin, çelik yapılar büyük oranda fabrikalarda üretildiği için şantiyelerde oluşabilecek iş kazası riskleri düşüktür ya da imalat sırasında ortaya çıkabilecek kontrolsüzlükler ve hava şartlarının olumsuzlukları gibi problemler ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca unutmamız gereken bir diğer nokta ise, depremin kuvveti yapıların ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Çelik yapılar beton yapılardan daha hafif oldukları için deprem sırasında da daha güvenilir yapılardır."
‘Çelik ve beton arasındaki fiyat farkı ortadan kalktı’
Ekonomist Günhan Karakullukçu geçmişte betonarme ve çelik yapıları arasındaki fiyat farkının günümüzde ortadan kalktığını belirterek şu cümleleri kullandı:
"Türkiye’de çimento ve hazır beton fiyatlarının döviz bazında 4 misli artmasından dolayı geçmişte bulunan çelik ve beton arasındaki çelik aleyhine fiyat farkının ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Her iki yapıların da maliyet bakımından birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki günlerde betonarme haricinde farklı inşaat yapı modellerini de sorgulaması ülkemiz için çok faydalı olacaktır."