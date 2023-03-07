https://sputniknews.com.tr/20230307/ekonomist-karakullukcu-turkiye-farkli-insaat-yapi-modellerini-sorgulamali-1067940495.html

Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı

Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe değişiklikler yaşanması gerektiğini belirten Günhan Karakullukçu, ‘Çelik yapılar betonarme... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T15:38+0300

2023-03-07T15:38+0300

2023-03-07T15:38+0300

seyir hali

radyo

deprem

konut

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067940316_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_24d74cdb2e648a5e7b5e073bcda35ef0.jpg

Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı Ekonomist Karakullukçu: Türkiye farklı inşaat yapı modellerini sorgulamalı

Ekonomist Günhan Karakullukçu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak çelik yapıların betonarme yapılara göre avantajlarını anlattı. Günhan Karakullukçu şu açıklamaları yaptı:"Çelik yapıların betonarme yapılara kıyasla birçok avantajı vardır. Örneğin, çelik yapılar büyük oranda fabrikalarda üretildiği için şantiyelerde oluşabilecek iş kazası riskleri düşüktür ya da imalat sırasında ortaya çıkabilecek kontrolsüzlükler ve hava şartlarının olumsuzlukları gibi problemler ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca unutmamız gereken bir diğer nokta ise, depremin kuvveti yapıların ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Çelik yapılar beton yapılardan daha hafif oldukları için deprem sırasında da daha güvenilir yapılardır."‘Çelik ve beton arasındaki fiyat farkı ortadan kalktı’Ekonomist Günhan Karakullukçu geçmişte betonarme ve çelik yapıları arasındaki fiyat farkının günümüzde ortadan kalktığını belirterek şu cümleleri kullandı:"Türkiye’de çimento ve hazır beton fiyatlarının döviz bazında 4 misli artmasından dolayı geçmişte bulunan çelik ve beton arasındaki çelik aleyhine fiyat farkının ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Her iki yapıların da maliyet bakımından birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki günlerde betonarme haricinde farklı inşaat yapı modellerini de sorgulaması ülkemiz için çok faydalı olacaktır."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, deprem, konut, bina, аудио