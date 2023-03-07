https://sputniknews.com.tr/20230307/egm-sosyal-medyada-depremle-ilgili-provokasyon-yapan-621-hesap-yoneticisi-hakkinda-islem-baslatildi-1067943376.html

EGM: Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

EGM: Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

EGM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1129 hesap yöneticisinden 621'i... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T16:27+0300

2023-03-07T16:27+0300

2023-03-07T16:28+0300

sosyal medya

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emniyet genel müdürlüğü (egm)

deprem

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055496367_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a348076c96430c5a4ed827f1caba862e.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı.Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.'Deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230305/depremlerle-ilgili-sosyal-medyada-provokasyon-yaptiklari-gerekcesiyle-29-hesap-yoneticisi-1067839775.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, yardım