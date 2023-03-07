https://sputniknews.com.tr/20230307/egm-sosyal-medyada-depremle-ilgili-provokasyon-yapan-621-hesap-yoneticisi-hakkinda-islem-baslatildi-1067943376.html
EGM: Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
EGM: Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
EGM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1129 hesap yöneticisinden 621'i... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T16:27+0300
2023-03-07T16:27+0300
2023-03-07T16:28+0300
sosyal medya
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
deprem
yardım
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı.Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.'Deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230305/depremlerle-ilgili-sosyal-medyada-provokasyon-yaptiklari-gerekcesiyle-29-hesap-yoneticisi-1067839775.html
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sosyal medya, emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, yardım
sosyal medya, emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, yardım
EGM: Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
16:27 07.03.2023 (güncellendi: 16:28 07.03.2023) Abone ol
EGM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.
Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.
'Deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.