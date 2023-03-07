https://sputniknews.com.tr/20230307/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067921184.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.9060 liradan, euro 20.1990 liradan güne başladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T09:09+0300

2023-03-07T09:09+0300

2023-03-07T09:09+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062898323_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_882c95c0e0f7ccea6280bb2bef25f49e.jpg

Serbest piyasada 18.9040 liradan alınan dolar 18.9060 liradan satılıyor. 20.1970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1990 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.9020 lira, euronun satış fiyatı ise 20.1550 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 122 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 818 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 365 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 86.71 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.71 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.392 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/doviz-kurlari-haftaya-yukselisle-basladi-1067853925.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın