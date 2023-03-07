https://sputniknews.com.tr/20230307/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067921184.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9060 liradan, euro 20.1990 liradan güne başladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:09+0300
2023-03-07T09:09+0300
2023-03-07T09:09+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 18.9040 liradan alınan dolar 18.9060 liradan satılıyor. 20.1970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1990 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.9020 lira, euronun satış fiyatı ise 20.1550 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 122 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 818 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 365 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 86.71 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.71 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.392 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/doviz-kurlari-haftaya-yukselisle-basladi-1067853925.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.9060 liradan, euro 20.1990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18.9040 liradan alınan dolar 18.9060 liradan satılıyor. 20.1970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1990 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18.9020 lira, euronun satış fiyatı ise 20.1550 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 122 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 818 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 365 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 86.71 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.71 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.392 puandan başladı.